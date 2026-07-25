La Scuola Ispettori della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila, ha annunciato il rinvio della festa di fine corso, originariamente in programma per lunedì prossimo. La decisione è stata presa in segno di profondo lutto per la tragica scomparsa di una allieva maresciallo di 22 anni, deceduta dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera nella serata di giovedì 24 luglio 2026.

L’incidente fatale si è verificato intorno alle 17:00, quando la giovane è precipitata dal terzo piano di una delle palazzine del complesso scolastico.

Il volo di almeno dodici metri ha causato gravissimi traumi. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, l’allieva è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila in condizioni disperate. Nonostante un delicato intervento chirurgico, la ragazza è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì a causa delle lesioni riportate alla testa e al bacino.

Le indagini e il profondo sgomento

La Polizia, su delega della Procura della Repubblica dell’Aquila, ha avviato un’inchiesta per accertare le cause e la dinamica della caduta. Nell’ambito delle indagini, sono stati ascoltati colleghi e familiari della vittima. Tra le ipotesi al vaglio, viene considerata anche quella del gesto volontario.

Al momento, la salma della giovane è ancora a disposizione dei magistrati, sebbene non risulti sia stata richiesta l’autopsia. La famiglia, giunta all’Aquila, attende il nulla osta per poter organizzare i funerali in Sicilia.

L’intera comunità della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, che accoglie oltre cinquemila tra corsisti e militari, è profondamente sotto choc e incredula per la tragica perdita. Pochi giorni prima del fatale incidente, la giovane allieva aveva partecipato alla tradizionale consegna delle “fiamme”, un momento simbolico che segna l’accesso ufficiale allo status di allievo finanziere maresciallo.

Il rinvio degli eventi e il contesto della Scuola

La grande festa di fine corso, che avrebbe dovuto celebrare gli oltre mille finanzieri prossimi al congedo dalla scuola e che prevedeva anche l’esibizione della cantautrice Serena Brancale, è stata rinviata a data da destinarsi.

Questo gesto di rispetto sottolinea il clima di lutto che pervade l’istituto. La Scuola Ispettori della Guardia di Finanza di Coppito è riconosciuta come uno dei principali centri di formazione del Corpo, ospitando stabilmente migliaia di allievi e personale militare.