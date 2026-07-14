L'ex capo ultrà Luca Lucci ha formalmente richiesto di patteggiare una pena di otto anni. La richiesta è stata presentata nell'ambito del processo d'appello relativo all'importante inchiesta sulle curve milanesi. Questa proposta è stata avanzata dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, che ora dovrà attentamente valutare l'accordo raggiunto tra la difesa di Lucci e la Procura generale.

Dettagli della richiesta di patteggiamento

La richiesta di patteggiamento a otto anni riguarda le contestazioni mosse a Luca Lucci nell'ambito dell'indagine approfondita sulla gestione delle curve e sulle presunte attività illecite legate al tifo organizzato.

Sebbene il procedimento coinvolga anche altri soggetti, la posizione di Lucci è di particolare rilevanza, data la sua figura di ex leader di una delle principali tifoserie milanesi. La Corte d'Appello dovrà esprimersi sull'ammissibilità e sull'eventuale accoglimento di questa richiesta, un passaggio cruciale per il futuro giudiziario dell'ex capo ultrà.

Contesto dell'inchiesta e ruolo della Corte d'Appello

L'ampia inchiesta sulle curve milanesi ha generato negli ultimi anni numerosi procedimenti giudiziari e indagini meticolose sulle dinamiche interne al tifo organizzato. In questo contesto, la Corte d'Appello di Milano svolge un ruolo centrale. Essendo l'organo competente per i giudizi di secondo grado nel distretto milanese, ha il compito istituzionale di valutare le proposte di patteggiamento e di pronunciarsi sulle sentenze di primo grado, come previsto dall'ordinamento giudiziario italiano.

La decisione della Corte d'Appello rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione della posizione giudiziaria di Lucci e degli altri imputati coinvolti. L'esito di questa richiesta di patteggiamento sarà determinante per la conclusione definitiva del procedimento a carico di Luca Lucci.