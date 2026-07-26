Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente le Marche nella mattinata del 26 luglio 2026, portando con sé temporali e grandinate intense che hanno interessato vaste aree della regione. Le province di Pesaro-Urbino e Ancona sono state le più colpite dai fenomeni avversi, che hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze. In risposta all'emergenza, i Vigili del Fuoco delle Marche hanno effettuato circa 120 interventi di soccorso, a testimonianza della gravità della situazione meteorologica critica.

Interventi di emergenza e zone maggiormente coinvolte

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state incessantemente impegnate per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi caduti, che ostruivano la viabilità e creavano pericoli, e sulla messa in sicurezza delle coperture dei tetti che avevano subito danni a causa delle forti raffiche di vento e delle intense grandinate. Questi interventi sono stati fondamentali per ripristinare la sicurezza e la normale fruibilità delle infrastrutture nelle zone più colpite. Il bilancio complessivo è stato di disagi diffusi, con un elevato numero di chiamate di emergenza che hanno messo a dura prova le centrali operative.

Allerta meteo e fenomeni atmosferici intensi

La giornata era stata preannunciata da un'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile, specificamente per il rischio di temporali e grandinate su gran parte della regione. Le previsioni si sono purtroppo concretizzate con notevole intensità, con fenomeni violenti che hanno interessato il centro-nord delle Marche. Un esempio significativo è stato l'episodio di grandine a Porto San Giorgio, nel Fermano, dove la mattinata è stata caratterizzata da precipitazioni intense. Le autorità locali hanno mantenuto un monitoraggio costante della situazione, esortando la popolazione alla massima prudenza e a seguire le indicazioni di sicurezza di fronte alle condizioni meteorologiche avverse.