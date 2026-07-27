Un grave atto di vandalismo ha scosso la comunità di Panzano in Chianti, in provincia di Firenze, dove il cimitero locale è stato profanato durante un'incursione notturna. Ignoti hanno trafugato il bassorilievo in bronzo che adornava il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, un simbolo di memoria e coesione per l'intera collettività. Il furto è avvenuto quando il camposanto era chiuso al pubblico, e il Comune di Greve in Chianti ha prontamente sporto denuncia ai Carabinieri contro ignoti per danneggiamento e furto.

L'opera d'arte trafugata, inaugurata nel novembre del 2017, era stata realizzata dall'artista Jan Praet, residente proprio a Panzano.

Il monumento era nato da un'iniziativa congiunta tra il Comune di Greve in Chianti e la Pro Loco locale, con l'intento di onorare la memoria dei Caduti di tutte le guerre, sia del passato che del presente. La Pro Loco aveva curato la progettazione architettonica dell'area circostante e aveva sostenuto economicamente la realizzazione artistica e artigianale del monumento, che si componeva di una targa e di un supporto, con il bassorilievo bronzeo come elemento centrale.

Danni estesi e la ferma condanna delle istituzioni

L'atto vandalico non si è limitato al furto del bassorilievo. Durante la stessa incursione, sono stati vandalizzati anche diversi elementi scultorei di tombe private all'interno del cimitero, aggravando ulteriormente l'offesa al luogo sacro e al sentimento della comunità.

Il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani, ha espresso una ferma condanna per l'accaduto, definendo il gesto "inaccettabile".

Il primo cittadino ha annunciato un impegno risoluto da parte dell'amministrazione per individuare i responsabili: “Il gesto inaccettabile di cui si sono resi protagonisti alcuni ignoti non passerà inosservato. Effettueremo accurate ricerche per individuare l'identità dei responsabili e verificheremo l'entità dei danni subiti che non sono di poco conto”. Sottani ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza, invitando tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine o all'amministrazione comunale qualsiasi figura sospetta o episodio che possa ricondursi ad atti illeciti, sottolineando l'importanza della cura collettiva dei beni comuni.

Un impegno contro l'inciviltà e la tutela del patrimonio

L'amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel contrastare con fermezza gli atti vandalici e nel disincentivare azioni incivili e prive di rispetto per il patrimonio pubblico. Questo episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato per il territorio. Già in passato, infatti, i cimiteri e i giardini pubblici di Greve e delle sue frazioni sono stati presi di mira da simili atti di inciviltà.

Recentemente, diverse attrezzature nelle aree verdi comunali hanno subito danneggiamenti significativi, con giochi divelti, grattati e sporcati, e panchine rotte. Questi episodi evidenziano una problematica ricorrente che l'amministrazione intende affrontare con determinazione, promuovendo il valore del rispetto per il patrimonio pubblico e la partecipazione civica nella sua salvaguardia.

La genesi del Monumento ai Caduti: una collaborazione virtuosa

La realizzazione del Monumento ai Caduti di Panzano in Chianti è stata il frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Greve in Chianti e la Pro Loco locale. La giunta comunale ha avuto un ruolo fondamentale, mettendo a disposizione lo spazio pubblico necessario per l'installazione dell'opera e coordinando tutte le operazioni logistiche. Parallelamente, la Pro Loco di Panzano ha fornito un contributo essenziale, occupandosi della progettazione architettonica dell'area e sostenendo economicamente la realizzazione artistica del monumento.

Questa sinergia ha permesso la creazione di un'opera che non è solo un omaggio ai Caduti, ma anche un simbolo tangibile di memoria storica e di coesione per l'intera comunità di Panzano.

Il Comune di Greve in Chianti, in quanto ente territoriale della provincia di Firenze, continua a essere responsabile della gestione e della tutela dei beni pubblici, promuovendo attivamente iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio e incoraggiando la collaborazione con le associazioni locali per la conservazione della memoria collettiva e la partecipazione civica.