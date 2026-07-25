La tragica morte di una giovane allieva presso la scuola della Guardia di Finanza di L’Aquila ha scatenato un acceso dibattito pubblico e numerose reazioni politiche. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha sollevato interrogativi sulla situazione della scuola attraverso un post sui social media, intitolato “La scuola degli orrori”. Cucchi ha ricordato di aver presentato un’interrogazione parlamentare già il primo aprile 2025, a seguito di segnalazioni ricevute dal Sindacato Finanzieri Democratici.

Nel dettaglio, le segnalazioni riportate dalla senatrice descrivevano presunte “vessazioni fisiche e psicologiche”, tra cui privazione del sonno, docce fredde, limitazione dell’assunzione di acqua e difficoltà nel garantire l’igiene personale in modo adeguato.

Cucchi ha inoltre menzionato episodi precedenti, come un tentativo di suicidio e una denuncia per violenza sessuale su un’allieva, avvenuti nelle settimane precedenti alla sua interrogazione.

Le istituzioni locali e la replica alle accuse

Di fronte a questi eventi, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane allieva, manifestando la vicinanza della città alla famiglia e alle istituzioni coinvolte. Anche il comandante della scuola della Guardia di Finanza ha partecipato al lutto, assicurando piena collaborazione con le autorità per fare piena luce sulla vicenda.

A difesa dell’istituto è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia.

Leggendo pubblicamente il post della senatrice Cucchi, Verrecchia ha definito la scuola della Guardia di Finanza “un vanto per L’Aquila e l’Abruzzo”, respingendo le accuse e sottolineando la professionalità dell’istituzione formativa.

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a L’Aquila rappresenta un polo formativo di primaria importanza per il Corpo. La sua missione è la preparazione degli allievi attraverso corsi mirati per le figure di ispettori e sovrintendenti, fornendo le competenze tecniche, giuridiche e operative indispensabili per il servizio.

La struttura è equipaggiata con moderne aule didattiche, laboratori, e impianti sportivi e residenziali.

In linea con i principi istituzionali, l’attività formativa pone l’accento sulla disciplina, sul rispetto delle regole e sulla cura del benessere psicofisico degli allievi. La scuola contribuisce inoltre al supporto logistico e organizzativo in occasione di eventi istituzionali e di protezione civile.