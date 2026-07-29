Un vasto incendio di vegetazione è divampato il 29 luglio 2026 nel territorio del Lametino, in Calabria. Le fiamme hanno interessato una significativa porzione di territorio nella zona di Lamezia Terme, rendendo indispensabile un consistente dispiegamento di mezzi e personale per le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

Intervento dei soccorsi e mezzi aerei

Per fronteggiare l'emergenza, sono state mobilitate sia squadre di terra che un Canadair, operando dall'alto per domare le fiamme. Le autorità hanno coordinato i soccorsi per evitarne l'ulteriore propagazione e mettere in sicurezza le aree circostanti.

L'intervento del Canadair si è reso necessario a causa dell'intensità e dell'estensione dell'incendio, che ha coinvolto prevalentemente vegetazione spontanea e macchia mediterranea.

Situazione sotto controllo e monitoraggio

Le operazioni di spegnimento, durate ore, hanno mirato a circoscrivere il fronte del fuoco e limitare i danni ambientali. Le squadre hanno lavorato incessantemente per controllare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Al momento, non si segnalano danni a persone o abitazioni. Il monitoraggio dell'area prosegue per prevenire eventuali riprese del fuoco, una fase cruciale per la completa messa in sicurezza.

Contesto di rischio incendi in Calabria

L'incendio nel Lametino si inserisce in un contesto di elevata allerta per il rischio incendi boschivi che affligge la Calabria durante la stagione estiva. La regione, con le sue aree collinari e montane, è esposta a tali fenomeni per la combinazione di siccità e alte temperature, favorevoli alla rapida diffusione degli incendi.