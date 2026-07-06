Oltre 130 litri di droga sintetica liquida, identificata come ‘Monkey Tail’, sono stati sequestrati all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna il 6 luglio 2026. L’operazione, frutto della collaborazione tra la Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato all’intercettazione di una vasta quantità di sostanza stupefacente di produzione africana.

La droga era trasportata in più di 40 bottiglie, abilmente occultate all’interno di trolley. I responsabili, due viaggiatori di origine nigeriana di 50 e 30 anni, erano stati notati per la loro presenza ripetuta, con diversi scali, presso lo scalo bolognese nell’arco di almeno sei mesi.

Questa circostanza ha fatto scattare l’accertamento da parte delle autorità.

Secondo le stime delle forze dell'ordine, la sostanza stupefacente, se immessa sul mercato illecito, avrebbe potuto generare un ricavo superiore ai 100mila euro. L’analisi del liquido di colore marrone, effettuata dagli esperti del laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha confermato che si trattava effettivamente di ‘Monkey Tail’, una droga sintetica nota per la sua capacità di inibire le funzioni psico-motorie di chi la assume, specialmente se mescolata a bevande.

A seguito dell’operazione, il viaggiatore cinquantenne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il trentenne, ritenuto suo complice nell’attività illecita, è stato invece denunciato in stato di libertà.

Dettagli dell’indagine e analisi della sostanza

L’indagine che ha condotto al sequestro si è protratta per un periodo di almeno sei mesi, evidenziando la costante vigilanza delle autorità aeroportuali. La sinergia tra i diversi enti di controllo ha permesso di monitorare i movimenti sospetti e di intervenire al momento opportuno. Le bottiglie contenenti la sostanza sono state immediatamente sequestrate e inviate al laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le necessarie analisi. Gli accertamenti tecnici hanno fornito la conferma definitiva sull’identità della droga sintetica ‘Monkey Tail’ e sui suoi pericolosi effetti, in particolare la sua azione inibitoria sulle funzioni psico-motorie quando assunta in combinazione con altre bevande.

Il ruolo dell’Aeroporto Marconi nei controlli

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna rappresenta uno dei nodi cruciali per il traffico aereo nell’Emilia-Romagna, gestendo un considerevole flusso di passeggeri e merci. In questo contesto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge un ruolo fondamentale, operando in stretta collaborazione con le forze di polizia. Le attività di controllo, mirate sia alle merci che ai passeggeri, sono essenziali per la prevenzione e il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata, garantendo la sicurezza e la legalità all’interno dello scalo aeroportuale.