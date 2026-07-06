Un minorenne è stato denunciato dalle forze dell'ordine a Serramanico, località nelle Marche, dopo essere stato fermato in possesso di un coltello a serramanico. L'episodio si è verificato durante un'operazione di controllo e prevenzione condotta dagli agenti sul territorio. Il giovane, una volta scoperto con l'arma, ha giustificato il possesso dichiarando che serviva per la propria autodifesa.

L'intervento della polizia e il sequestro dell'arma

L'intervento si è svolto nell'ambito di un più ampio servizio di prevenzione e controllo del territorio, regolarmente attuato dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Gli agenti, durante il pattugliamento, hanno notato il ragazzo e hanno deciso di procedere a un controllo di routine. Durante la verifica, è emerso il possesso del coltello. Di fronte a tale ritrovamento, la polizia ha immediatamente proceduto al sequestro dell'arma, un oggetto la cui detenzione è regolamentata in modo stringente. Successivamente, il minorenne è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca, un reato che comporta specifiche conseguenze legali. La sua dichiarazione, secondo cui il coltello era per autodifesa, sarà valutata dalle autorità competenti nel prosieguo delle indagini.

La normativa sul porto di armi bianche

La normativa italiana in materia di armi bianche è chiara e rigorosa.

La legge vieta esplicitamente il porto di oggetti come i coltelli al di fuori della propria abitazione o di luoghi privati, a meno che non sussistano specifiche e giustificate esigenze. Queste possono includere motivazioni legate all'attività lavorativa, come per esempio l'uso di attrezzi da taglio per professioni specifiche, o ad attività sportive che richiedano l'impiego di lame, oppure altre circostanze riconosciute dalla legislazione vigente. Il porto ingiustificato di un'arma bianca costituisce una violazione delle disposizioni e, come nel caso di Serramanico, comporta la denuncia del responsabile e l'immediato sequestro dell'oggetto. Le forze dell'ordine, attraverso controlli periodici e mirati sul territorio, sono costantemente impegnate a verificare il rispetto di queste norme, fondamentali per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione di reati.