Un omicidio ha scosso Modena: un uomo di 46 anni è stato trovato accoltellato a morte nell’androne di un condominio in via Tignale del Garda, zona Morane. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino di venerdì 17 luglio 2026, poco dopo le 5, quando i residenti hanno allertato le autorità.

I carabinieri sono intervenuti con il reparto scientifico per avviare le indagini e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica. La vittima, un 46enne italiano, era un abituale frequentatore del palazzo e risiedeva nelle vicinanze, in via Como.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’uomo sia stato ucciso a seguito di una lite, le cui motivazioni restano ancora da chiarire.

Indagini e testimonianze sull'omicidio a Modena

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su una discussione violenta avvenuta nelle prime ore del mattino, potenziale origine dell’omicidio. Una donna residente nel condominio è sotto interrogatorio, e le sue dichiarazioni potrebbero rivelarsi cruciali. Altri condomini hanno riferito di aver udito urla intorno alle 5 del mattino, un dettaglio che rafforza l'ipotesi di una lite fatale nell'androne.

Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un collegamento del delitto con ambienti legati alla droga. I carabinieri stanno esaminando tutte le piste e proseguono nella raccolta di elementi e testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il responsabile.

Il contesto dei palazzi Acer e le indagini in corso

Il condominio di via Tignale del Garda, teatro dell’omicidio, fa parte dei palazzi Acer, un’area già nota alle forze dell’ordine per precedenti interventi e problematiche varie. Le indagini sull'efferato delitto sono tuttora in corso e mirano a fare piena luce sull'accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.