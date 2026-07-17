Una fonte militare siriana ha rilasciato una netta smentita riguardo le affermazioni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC), che avevano precedentemente rivendicato un bombardamento contro la base militare di Al-Tanf. Questa importante struttura si trova nel sud della Siria e la negazione è giunta il 17 luglio 2026, in diretta contrapposizione a quanto sostenuto da Teheran. L'Iran aveva infatti dichiarato di aver preso di mira la base in risposta a presunti attacchi attribuiti alle forze statunitensi, alimentando ulteriormente le tensioni regionali.

La fonte siriana, che ha parlato con l'agenzia AFP a condizione di mantenere l'anonimato, ha dichiarato in modo inequivocabile: “Neghiamo qualsiasi bombardamento iraniano contro l'area di Al-Tanf”. Questa presa di posizione sottolinea la complessità del quadro geopolitico e le divergenti narrazioni tra gli attori coinvolti. L’episodio si inserisce in un periodo di elevate tensioni tra le forze iraniane e le truppe statunitensi schierate nella regione. È opportuno ricordare che le forze statunitensi avevano completato il loro ritiro dalla base di Al-Tanf all’inizio di quest’anno, il 2026. In precedenza, un contingente di truppe americane era stato stanziato nella base, operando nell’ambito di una coalizione internazionale anti-jihadista, la cui leadership era affidata agli Stati Uniti.

Le rivendicazioni e le motivazioni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente annunciato di aver condotto un'azione militare, colpendo quella che definivano una base militare statunitense in Siria, identificandola esplicitamente come Al-Tanf. Secondo quanto riportato dai principali media statali iraniani, l’operazione era stata concepita per colpire un centro di comando statunitense. Le autorità di Teheran hanno presentato questa azione come una risposta diretta e proporzionata a una serie di attacchi che, a loro dire, avevano precedentemente interessato il territorio iraniano nei giorni immediatamente precedenti all'operazione. Tale rivendicazione aveva immediatamente sollevato preoccupazioni a livello internazionale.

Il ruolo strategico e la posizione della base di Al-Tanf

La base di Al-Tanf è strategicamente posizionata nel sud-est della Siria, in un'area di confine cruciale che la rende vicina sia alla Giordania che all’Iraq. Per un lungo periodo, questa infrastruttura ha rappresentato un punto nevralgico per le operazioni della coalizione internazionale anti-jihadista, guidata dagli Stati Uniti. La coalizione aveva mantenuto un significativo contingente militare nella base, utilizzandola come piattaforma per diverse missioni e interventi nella più ampia regione. Il ritiro delle truppe statunitensi dalla base, avvenuto nei primi mesi del 2026, è stato un evento ampiamente documentato e rappresenta un cambiamento notevole nell’assetto e nell’equilibrio delle forze internazionali presenti sul suolo siriano, con implicazioni significative per la stabilità regionale.