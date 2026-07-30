In Valle d'Aosta, un'importante iniziativa per migliorare l'accessibilità turistica e la mobilità locale prende il via con l'attivazione del servizio navetta "Parcours Place Moulin". Questo collegamento sarà operativo in periodi specifici dell'estate, offrendo un'opportunità preziosa per esplorare una delle aree più affascinanti della regione. La navetta sarà disponibile nei fine settimana dall'11 luglio al 2 agosto e, successivamente, tutti i giorni dal 3 al 25 agosto. Promosso dal Comune di Bionaz, il servizio è stato ideato per agevolare residenti e turisti che desiderano raggiungere la maestosa diga di Place Moulin, riconosciuta come una delle principali attrazioni del territorio.

Calendario e Percorso del Servizio Navetta

Il servizio navetta garantirà un collegamento efficiente lungo la tratta che unisce Parcours a Place Moulin. Questo percorso offre un accesso diretto e agevole tra il centro abitato di Bionaz e l'imponente diga. L'operatività iniziale prevede la disponibilità del servizio nei fine settimana, coprendo il periodo dall'11 luglio al 2 agosto. Successivamente, per rispondere all'intensificarsi della domanda turistica, la navetta sarà attiva tutti i giorni, estendendo il suo funzionamento dal 3 agosto al 25 agosto. Tale articolazione temporale è stata pianificata per soddisfare le esigenze di mobilità durante la stagione estiva, periodo in cui l'afflusso di persone nell'area della Valpelline e verso la diga di Place Moulin aumenta sensibilmente.

La Valpelline e l'Attrattiva della Diga di Place Moulin

Il Comune di Bionaz si inserisce in un contesto geografico di straordinaria bellezza, nel cuore della Valpelline, una delle valli laterali più significative della Valle d'Aosta. Quest'area è rinomata per i suoi paesaggi alpini incontaminati e per le opportunità di escursionismo. La diga di Place Moulin, facilmente accessibile grazie all'introduzione di questo nuovo servizio navetta, è un'opera di ingegneria impressionante e una delle più grandi d'Europa. La sua maestosità e la bellezza del lago artificiale la rendono una meta molto frequentata da escursionisti, amanti della natura e visitatori in cerca di panorami mozzafiato. Il collegamento assicurato dalla navetta assume un ruolo cruciale: facilita l'accesso a questa meraviglia e contribuisce a valorizzare ulteriormente l'offerta turistica locale. In questo modo, il servizio supporta attivamente le attività economiche legate al turismo montano, promuovendo uno sviluppo sostenibile e accessibile per la comunità e i suoi ospiti.