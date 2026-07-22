La UilFp Milano-Lodi ha annunciato uno sciopero del personale di nidi e scuole materne del Comune di Milano, previsto per mercoledì 29 luglio, dalle ore 14:00 alle 18:00. Questa iniziativa giunge in risposta a un «stallo totale» con l'amministrazione di Palazzo Marino riguardo alla gestione delle ondate di calore che stanno affliggendo la città. Le condizioni all'interno delle strutture comunali dedicate all'infanzia sono state definite invivibili e pericolose, sia per i dipendenti che per i bambini, con temperature che, secondo il sindacato, superano regolarmente i 35-36 °C.

Parallelamente allo sciopero, la UilFp ha formalizzato un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e una segnalazione all’Ats della città metropolitana, denunciando una «grave e inaccettabile inadempienza» da parte del Comune. La situazione è stata classificata come di allarme rosso. Si richiedono verifiche ispettive sull’eventuale stress termico e sull’adeguatezza delle misure preventive adottate per minori, operatori ausiliari, educativi e amministrativi.

Le motivazioni e gli sviluppi dello sciopero

La decisione di proclamare lo sciopero è maturata dopo l’«esito drammatico e negativo» dell’incontro tenutosi venerdì scorso in Prefettura, un tentativo obbligatorio di conciliazione. La UilFp ha dichiarato che il Comune si è presentato al tavolo del 17 luglio senza alcuna proposta operativa o bozza d’accordo per affrontare l’emergenza caldo.

In preparazione allo sciopero del 29 luglio, è stata indetta un’assemblea generale del personale educativo e amministrativo per martedì 23 luglio, dalle ore 14:00 alle 18:00.

Contesto delle strutture educative comunali

I nidi e le scuole dell’infanzia comunali di Milano sono servizi educativi per bambini da zero a sei anni, gestiti dal Comune e diffusi sul territorio. Queste strutture sono soggette a regolamentazioni specifiche in materia di sicurezza, igiene e benessere. Il Comune di Milano, responsabile della gestione e manutenzione, deve garantire la salubrità degli ambienti, anche in relazione alle condizioni climatiche e alle ondate di calore.