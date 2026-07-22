Il noto rapper milanese Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, resta ricoverato in ospedale. Dopo essere stato inizialmente trasportato al Fatebenefratelli di Milano due giorni fa per problemi gastrointestinali, l’artista è stato trasferito all’Humanitas di Rozzano. Il ricovero è dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che si sarebbe manifestata in seguito all’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Il trasferimento dal Fatebenefratelli all’Humanitas è avvenuto nella giornata di ieri. Fedez aveva già effettuato controlli presso la struttura di Rozzano nel 2024.

Il 2023 lo aveva visto protagonista di un ricovero d’urgenza, sempre al Fatebenefratelli, per un problema analogo. Questo episodio seguiva di circa un anno e mezzo l’intervento al San Raffaele per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Dettagli clinici e precedenti ricoveri

Attualmente, il rapper è stato sottoposto a esami strumentali, i cui esiti sono attesi. Non si esclude che abbia ricevuto trasfusioni a seguito di un episodio di sanguinamento. Sebbene non siano stati diffusi bollettini ufficiali, le sue condizioni non sono considerate gravi dai sanitari che proseguono gli accertamenti. Durante il precedente ricovero del 2023, Fedez aveva pubblicamente ringraziato i medici per avergli "salvato letteralmente la vita" dopo un’emorragia interna causata da due ulcere.

L’ulcera peptica che aveva richiesto il ricovero nel 2023 era stata descritta come "un’ulcera duodenale, anastomotica", formatasi nella zona delle precedenti suture chirurgiche. Le complicanze di questo tipo possono essere ricondotte all’assunzione di farmaci, a una secrezione acida gastrica più importante o a condizioni di stress.

L’Humanitas di Rozzano

L’Humanitas di Rozzano, dove Fedez è attualmente ricoverato, è un centro ospedaliero di alta specializzazione, riconosciuto per la gestione di casi complessi e per la sua attività di ricerca clinica. La struttura offre servizi di pronto soccorso, reparti di degenza e numerosi ambulatori specialistici, affermandosi come uno dei principali poli sanitari della Lombardia.

Intanto, sui social network si moltiplicano i messaggi di sostegno e gli auguri di pronta guarigione da parte di fan e follower. L’ultima notizia pubblica di Fedez era stata di gioia: la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger lo scorso sabato. Il rapper aveva condiviso la sua felicità sui social, definendo l'evento "una gioia così grande". Fedez è già padre di Leone (nato nel 2018) e Vittoria (classe 2021), avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni.