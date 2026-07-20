Un momento di apprensione ha caratterizzato la serata del 20 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante Noemi è stata protagonista di un incidente durante il suo concerto gratuito: mentre salutava il pubblico al termine di un brano, ha perso l'equilibrio ed è caduta dal palco.

Immediatamente dopo la caduta, il personale del 118 è intervenuto per prestare i primi soccorsi a Noemi. Dopo le cure iniziali sul posto, la cantante è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso.

Le prime informazioni indicano una ferita al volto e il sospetto di una frattura al naso, sebbene questa circostanza non abbia ancora trovato conferma ufficiale.

Concerto sospeso e iniziative rinviate

L'incidente, avvenuto intorno alle 22.30, ha portato alla sospensione immediata del concerto, uno degli eventi più attesi del cartellone estivo della cittadina, che richiamava migliaia di persone in piazzale Cristoforo Colombo. L'amministrazione comunale di San Salvo ha comunicato la sospensione dell'evento a seguito dell'accaduto, esprimendo i più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione a Noemi, trasportata in ospedale per le verifiche necessarie, nella speranza che non si tratti di nulla di grave.

In segno di rispetto per l'artista e per quanto accaduto, l'amministrazione ha inoltre deciso di rinviare a data da destinarsi lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, previsto per la stessa sera.

L'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove Noemi è stata ricoverata, è una struttura sanitaria di riferimento per l'area del Vastese. Offre servizi di pronto soccorso, medicina generale e specialistica, ed è attrezzato per la gestione di emergenze e traumi, servendo un'ampia porzione della costa abruzzese.