La città di Viterbo ha reso omaggio ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia, con una fiaccolata. L'iniziativa si è svolta la sera del 19 luglio, anniversario della strage di via D'Amelio, davanti al murale che li raffigura. Hanno partecipato numerosi cittadini, istituzioni locali e associazioni, uniti nel ricordo e nell'impegno civile.

La manifestazione ha riunito la comunità viterbese, da figure istituzionali a semplici cittadini, a testimoniare il ricordo e il valore della memoria collettiva. Durante la fiaccolata, sono stati rievocati i sacrifici dei due magistrati, simboli della lotta alla criminalità organizzata.

Il murale, in zona centrale, è divenuto negli anni un punto di riferimento per le iniziative dedicate alla legalità e alla memoria delle vittime di mafia.

Commemorazione e Valore della Memoria

L'evento si è tenuto davanti al murale dedicato a Falcone e Borsellino, realizzato da associazioni locali per promuovere la cultura della legalità. I partecipanti hanno acceso le fiaccole e osservato un momento di silenzio in ricordo dei magistrati e di tutte le vittime della criminalità organizzata. Interventi hanno sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la vita per la giustizia.

Il Murale: Simbolo di Impegno e Legalità

Il murale è un simbolo significativo per la comunità viterbese, che ogni anno si ritrova qui per rinnovare il proprio impegno contro la mafia.

L'opera, creata da artisti locali e associazioni, raffigura i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ricordando il loro operato e il loro sacrificio. Il sito è spesso scelto per iniziative educative e incontri con le scuole, per trasmettere alle nuove generazioni i valori di legalità e giustizia.