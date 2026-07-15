Un violento nubifragio ha flagellato l’Emilia-Romagna nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2026, causando una vittima e ingenti danni nel Modenese. L'evento più tragico si è consumato a Bomporto, in provincia di Modena, dove una persona ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Le condizioni meteorologiche estreme, caratterizzate da pioggia torrenziale e raffiche di vento impetuose, hanno drasticamente compromesso la visibilità, rendendo la guida estremamente pericolosa. La vettura della vittima si è scontrata frontalmente con un'altra automobile che procedeva in direzione opposta, lungo via per Bastiglia.

Al momento, l'identità della persona deceduta non è stata ancora resa nota.

I danni causati dal maltempo sono stati estesi e diffusi in tutta la regione. La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, ha prontamente segnalato una situazione critica nel suo comune, con edifici scoperchiati, numerose piante cadute sulle strade e vasti allagamenti. L'ondata di maltempo non ha risparmiato altre aree dell'Emilia-Romagna, estendendosi dalla pianura piacentina fino alle zone costiere. In queste località si sono registrati ulteriori disagi: alberi abbattuti, sottopassi e cantine completamente allagati, e prolungati blackout elettrici che hanno lasciato al buio diverse comunità. Il temporale è stato accompagnato da raffiche di vento eccezionalmente forti, che in alcuni punti hanno superato i 100 chilometri orari, aggravando ulteriormente la portata dei danni.

Il bilancio dei disagi: allagamenti e interruzioni

Le condizioni meteorologiche avverse hanno generato un'ampia serie di disagi e problematiche in tutta la regione. Al di là del tragico evento di Bomporto, numerose altre località dell'Emilia-Romagna hanno subito le conseguenze dirette del violento temporale. Gli allagamenti, in particolare, hanno interessato diffusamente sottopassi e cantine, paralizzando la viabilità e creando gravi difficoltà per i residenti. La caduta di alberi, sradicati dalla forza del vento, ha bloccato diverse arterie stradali, rendendo necessari interventi urgenti per il ripristino della circolazione. A ciò si sono aggiunti i blackout elettrici, che hanno lasciato senza corrente numerosi comuni, complicando ulteriormente la gestione dell'emergenza e l'assistenza alla popolazione.

La risposta all'emergenza e il ruolo delle autorità

Di fronte a tale scenario, le autorità locali si sono mobilitate con prontezza per coordinare la gestione delle emergenze e raccogliere le innumerevoli segnalazioni di danni. La sindaca Tania Meschiari ha mantenuto un costante monitoraggio della situazione a Bomporto, dove la priorità è stata data alla messa in sicurezza degli edifici scoperchiati e alla rimozione delle piante cadute. A livello regionale, i servizi di emergenza hanno operato incessantemente per ripristinare la normale viabilità e assicurare la sicurezza dei cittadini, affrontando una situazione resa estremamente complessa dalle violente raffiche di vento. Queste, superando in alcuni casi i 100 chilometri orari, hanno rappresentato un fattore aggravante, rendendo ogni intervento più arduo e rischioso.