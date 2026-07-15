Cagliari ha adottato misure precauzionali straordinarie a seguito dell'innalzamento al livello 3 (codice rosso) dell'allerta per ondate di calore e alte temperature, segnalato dal Ministero della Salute. Il Centro operativo comunale (Coc), convocato dal sindaco Massimo Zedda, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri cittadini – Bonaria, San Michele e Pirri – dalle 12:30 alle 16:00. Analoga decisione è stata presa per il Parco di Tuvixeddu, che rimarrà chiuso nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio.

Le previsioni indicano che le temperature percepite a Cagliari potranno toccare i 40°C durante questi giorni di massima allerta, un dato confermato anche dall'avviso per alte temperature già diramato nei giorni scorsi dalla Protezione Civile regionale.

L'attenzione rimane elevata per garantire il supporto alla popolazione, in particolare alle fasce più vulnerabili. I servizi sanitari e sociali sono stati potenziati: il pronto intervento sociale è attivo 24 ore su 24 al numero 3496865769, mentre uno sportello di ascolto telefonico, frutto della collaborazione con la Croce Rossa, offre supporto quotidiano dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00 al numero 070.0933671. Questo servizio è cruciale per segnalazioni e interventi rapidi a favore di anziani e persone fragili.

Tutela per lavoratori e cittadini: le disposizioni regionali

In questo contesto di emergenza climatica, il Comune di Cagliari ha richiamato l'attenzione sull'ordinanza regionale n.

3 del 17 giugno. Questa disposizione, emanata dalla presidente della Regione, stabilisce misure specifiche per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. L'ordinanza si rivolge in particolare a chi opera all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico, edilizio e impiantistico, categorie professionali particolarmente esposte ai rischi derivanti dalle elevate temperature estive. L'obiettivo è prevenire e mitigare i pericoli legati all'esposizione prolungata al caldo intenso, specialmente nei periodi di maggiore allerta.

L'ondata di calore in Sardegna: picchi fino a 45 gradi

L'intera Sardegna è interessata da un'ondata di caldo persistente, che si protrarrà almeno fino a venerdì 17 luglio.

In diverse località dell'isola, le temperature massime hanno già superato i 40°C. La Protezione Civile regionale ha, infatti, emesso una nuova allerta per condizioni meteo avverse, valida dalle 9:00 di martedì 14 luglio fino alle 18:00 di venerdì. Le previsioni indicano che le massime rimarranno costantemente elevate, superando i 37°C. Nelle zone interne, si potranno raggiungere i 43°C, mentre in aree specifiche come la valle di Ottana, il Logudoro e il Campidano, sono attesi picchi superiori ai 45°C.

Queste condizioni climatiche estreme hanno reso indispensabile l'adozione di misure straordinarie e il rafforzamento dei servizi di assistenza e protezione per l'intera popolazione, con una particolare attenzione verso i soggetti più vulnerabili. L'emergenza caldo richiede la massima cautela e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità per affrontare al meglio l'intensa fase estiva.