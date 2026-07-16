Le forze armate statunitensi hanno colpito e disabilitato una petroliera che tentava di forzare un blocco navale imposto all'Iran. L'incidente è avvenuto il 15 luglio 2026, quando la M/T Belma, battente bandiera di Curaçao, è stata intercettata mentre si dirigeva verso un porto iraniano. L'operazione è stata annunciata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che ha confermato l'azione per il rispetto delle restrizioni.

La M/T Belma, una petroliera vuota, era stata monitorata in acque internazionali, diretta verso l'isola di Kharg. Nonostante i ripetuti avvertimenti, la nave ha tentato di violare il blocco statunitense.

Un aereo militare statunitense è quindi intervenuto, lanciando missili Hellfire contro il fumaiolo della petroliera. L'attacco ha disabilitato efficacemente la nave, interrompendone il viaggio verso l'Iran, come confermato dal Centcom: "La nave non è più in transito verso l’Iran".

Il contesto del blocco navale e le operazioni nel Golfo

Il blocco navale statunitense contro l'Iran è stato reimposto a seguito di tensioni e attacchi nella strategica regione del Golfo. L'obiettivo primario è impedire il transito di imbarcazioni dirette verso i porti iraniani, focalizzandosi sullo Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il commercio globale di petrolio e gas. L'operazione contro la M/T Belma si inserisce in un contesto più ampio: nella prima giornata del blocco rinnovato, le forze statunitensi hanno disabilitato almeno otto navi mercantili, a riprova della volontà di far rispettare le restrizioni.

Il ruolo del Centcom nel monitoraggio marittimo

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni militari statunitensi in Medio Oriente. Le sue responsabilità includono il monitoraggio costante delle rotte marittime e l'applicazione delle misure di sicurezza per le navi nella regione. Il Centcom coordina le forze navali e aeree, assicurando il rispetto delle restrizioni e intervenendo prontamente in caso di violazione del blocco.

La situazione nel Golfo rimane sotto stretta osservazione delle autorità militari statunitensi. La vigilanza continua sulle rotte commerciali e sulle navi in transito nelle acque internazionali adiacenti ai porti iraniani sottolinea l'impegno del Centcom per la sicurezza e l'applicazione del blocco.