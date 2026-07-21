L'ondata di calore che interessa il Lazio mantiene anche oggi il massimo livello di allerta, con il bollino rosso assegnato a diverse città della regione. Le temperature elevate persistono, coinvolgendo le principali località laziali in una situazione di potenziale rischio per la salute dell'intera popolazione.

Il bollino rosso, che indica uno stato di emergenza per tutta la popolazione, è attivo oggi in numerosi centri urbani del Lazio. Questa classificazione sottolinea che non solo le fasce più fragili, ma l'intera cittadinanza può essere a rischio a causa del caldo intenso.

Le autorità sanitarie raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore più calde e di adottare misure di protezione fondamentali, come l'idratazione frequente e l'utilizzo di ambienti climatizzati, laddove disponibili, per mitigare gli effetti del calore.

Previsioni per domani: allerta rossa solo a Roma

Per la giornata di domani, si prospetta un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche in gran parte del Lazio. Tuttavia, il bollino rosso rimarrà in vigore esclusivamente a Roma, la Capitale, che continuerà a fronteggiare il livello di allerta massimo. Nelle altre città della regione, il livello di allerta dovrebbe diminuire. Le temperature, pur mantenendosi su valori elevati, non dovrebbero raggiungere i picchi estremi registrati oggi nelle altre aree laziali, indicando una graduale attenuazione della morsa del caldo.

Significato del bollino rosso e consigli per la protezione

Il bollino rosso rappresenta il livello massimo di rischio previsto per le ondate di calore. Questo stato di allerta viene attivato quando le condizioni meteorologiche possono generare effetti negativi significativi sulla salute di tutta la popolazione, non solo sui soggetti più vulnerabili. È di cruciale importanza seguire alcune raccomandazioni: evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere molta acqua e altri liquidi per mantenere una corretta idratazione. Inoltre, è necessario prestare una particolare attenzione a categorie come bambini piccoli, persone anziane e individui affetti da patologie croniche, in quanto sono maggiormente suscettibili agli impatti negativi del caldo e richiedono cure e monitoraggio specifici.