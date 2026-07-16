Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme per l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando l'Italia, annunciando un significativo aumento delle città contrassegnate dal bollino rosso, il massimo livello di allerta. Questa escalation climatica vedrà il numero di centri urbani in stato di emergenza salire da sedici a diciannove entro sabato 19 luglio, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione per la salute pubblica.

Allerta massima: le città coinvolte nell'emergenza caldo

L'elenco delle città che si troveranno sotto l'allerta del bollino rosso già a partire da domani include importanti centri del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Tra queste figurano Torino, Milano e Brescia nel settentrione, e Genova sulla costa ligure. Scendendo verso il centro, l'allerta riguarderà Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, la capitale Roma, Frosinone e Latina. Le regioni meridionali e insulari vedranno interessate Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Questa ampia distribuzione geografica sottolinea la portata nazionale del fenomeno.

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nel corso del fine settimana. Per la giornata di sabato 19 luglio, infatti, il Ministero della Salute ha confermato l'aggiunta di altre tre città alla lista delle aree a rischio elevato. Si tratta di Ancona, Civitavecchia e Catania, che porteranno il totale delle località in cui è stata dichiarata l'emergenza caldo a ben diciannove.

Questo incremento progressivo richiede una vigilanza costante e l'adozione di misure preventive da parte della popolazione e delle autorità locali.

Il significato del bollino rosso e le raccomandazioni per la salute

Il bollino rosso non è un semplice avviso, ma rappresenta il grado più elevato di allerta previsto dal sistema di monitoraggio del Ministero della Salute per le ondate di calore. La sua emissione indica condizioni meteorologiche che comportano un rischio elevato per la salute, non solo per le fasce più vulnerabili della popolazione – come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche – ma potenzialmente anche per individui in buona salute che svolgono attività all'aperto o non adottano adeguate precauzioni.

È un segnale che richiede la massima attenzione e l'attivazione di protocolli di emergenza.

L'incremento del numero di città sotto questa allerta massima è una chiara indicazione dell'intensificarsi delle condizioni climatiche estreme che stanno caratterizzando l'attuale periodo estivo in diverse aree del Paese. Le temperature elevate e persistenti possono avere conseguenze significative sulla salute, causando disidratazione, colpi di calore e aggravando condizioni preesistenti. È fondamentale, pertanto, che i cittadini, specialmente quelli residenti nelle città indicate con il bollino rosso, adottino con urgenza tutte le precauzioni necessarie per proteggersi efficacemente dal caldo intenso.

Tra le raccomandazioni generali rientrano l'evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi abbondantemente, indossare abiti leggeri e chiari, e cercare riparo in ambienti freschi e ventilati.