Un tragico incidente sul lavoro ha colpito Basiliano la mattina del 17 luglio 2026. Un operaio è deceduto, travolto da un treno durante manutenzione sui binari. L'evento, in Friuli Venezia Giulia, riaccende l'allerta sulla sicurezza nei cantieri.

La vittima, dipendente di una ditta esterna, è stata investita da un convoglio in transito. L'impatto è stato fatale. I soccorsi sono giunti, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'area è stata messa in sicurezza per emergenza e indagini.

Indagini e disagi ferroviari

Le autorità competenti, forze dell'ordine e ispettori del lavoro, hanno avviato un'inchiesta.

L'obiettivo è chiarire la dinamica e verificare le procedure di sicurezza. Saranno analizzati protocolli, segnaletica, formazione del personale, raccogliendo testimonianze e documentazione.

L'incidente ha causato ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea regionale ha subito rallentamenti e interruzioni temporanee per ore. Misure necessarie per recupero, rilievi tecnici e giudiziari, e sicurezza della tratta. I disagi hanno coinvolto numerosi convogli, passeggeri e merci.

Sicurezza sul lavoro in Friuli

A Basiliano, con la sua linea ferroviaria cruciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel settore ferroviario del Friuli Venezia Giulia, è al centro del dibattito. Le istituzioni promuovono normative e controlli. L'auspicio è che da questa tragedia scaturiscano nuove misure.