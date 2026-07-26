Momenti di paura nel centro di Crotone, dove un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare ha violato la misura e si è allontanato dalla propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si è aggirato per le strade cittadine impugnando un’ascia e mostrando evidenti segnali di alterazione psicofisica. Le numerose segnalazioni dei passanti hanno fatto scattare l’intervento delle Volanti della Questura, evitando possibili conseguenze per la sicurezza pubblica.

Evasione dai domiciliari a Crotone: uomo bloccato con un’ascia dalla Polizia

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto dopo le chiamate al numero di emergenza.

I poliziotti hanno individuato l’uomo e sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo prima che potesse provocare danni o coinvolgere altre persone. La situazione è stata riportata sotto controllo in pochi minuti. Il soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione e porto abusivo di arma o oggetto utilizzato per offendere.

Revocata la detenzione domiciliare: trasferimento in carcere dopo le violazioni

Dopo gli accertamenti e le violazioni già documentate dalla Polizia di Stato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha deciso di revocare il beneficio della detenzione domiciliare. Per l’uomo è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere.

Concluse le procedure previste, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Crotone. Il provvedimento conferma la linea di contrasto verso chi non rispetta le misure giudiziarie.

Controlli estivi a Crotone: rafforzata la sicurezza sul territorio e sul litorale

L’intervento rientra nel piano straordinario di prevenzione disposto dalla Questura di Crotone per aumentare i controlli durante il periodo estivo. Le pattuglie hanno operato nelle aree più frequentate, dal lungomare cittadino alle località turistiche di Cirò Marina e Le Castella. Nella giornata sono state controllate 466 persone, 251 veicoli e numerosi soggetti sottoposti a obblighi giudiziari, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire maggiore sicurezza.