È morta nella notte la giovane di 22 anni precipitata dal terzo piano della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale San Salvatore, la ragazza non è sopravvissuta ai traumi riportati nella caduta.

La caduta e i soccorsi

L'allieva maresciallo era stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dell'Aquila, dove era stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.

Nonostante i tentativi dei medici, la 22enne è deceduta nel corso della notte.

Indagini sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La giovane è precipitata dalla finestra della sua camera, situata al terzo piano di una delle palazzine della scuola della Guardia di Finanza di Coppito. Al momento gli investigatori stanno approfondendo tutte le possibili ipotesi, senza escluderne alcuna.

Allieva al primo anno

La 22enne frequentava il primo anno di studi della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi aveva partecipato alla tradizionale cerimonia di consegna delle Fiamme, che sancisce l'acquisizione dello status di allievo maresciallo.