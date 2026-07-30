Un orso è stato urtato da un veicolo nella mattinata del 30 luglio 2026 lungo la strada statale 45bis, in località Vecchio mulino, nel territorio comunale di Vallelaghi, in provincia di Trento. L’animale, subito dopo l’impatto, si è allontanato nella vegetazione.

L’incidente a Vallelaghi ha attivato la Centrale unica di emergenza (1‑1‑2). Sul posto è intervenuta una squadra del Corpo forestale del Trentino con il nucleo cinofilo, per gli accertamenti e la sicurezza delle persone.

Intervento e misure di sicurezza

La presenza del Corpo forestale del Trentino e del nucleo cinofilo è stata cruciale per monitorare la situazione e verificare le condizioni dell’orso dopo l'urto.

L’intervento mira anche alla tutela della sicurezza pubblica, data la potenziale pericolosità di animali selvatici feriti in aree frequentate.

Questo episodio sottolinea la costante necessità di attenzione nella convivenza tra fauna selvatica e attività umane, specialmente lungo le strade statali e provinciali, dove gli attraversamenti di animali sono eventi non rari.

Precedenti e gestione della fauna selvatica

Eventi analoghi si sono verificati in altre zone del Trentino. Il 26 maggio 2026, un incidente simile è avvenuto sulla strada statale 42, presso Fucine di Ossana in Val di Sole. Un veicolo aveva colpito un orso che attraversava la carreggiata; l’animale si era allontanato subito e le autorità avevano avviato ricerche.

Il conducente era rimasto illeso, mentre il veicolo aveva riportato danni.

La gestione di tali situazioni coinvolge regolarmente le forze dell’ordine e le squadre forestali, impegnate nel monitoraggio della fauna selvatica e nella garanzia della sicurezza su strade e territori interessati dalla presenza di orsi e altri animali.