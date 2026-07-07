Un grave episodio di cronaca ha scosso Palermo, dove un uomo, Francesco Cusumano di 38 anni, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, di 53 anni. I fatti si sono svolti nell'appartamento che i due condividevano in via Sampolo. Cusumano si era barricato all'interno dell'abitazione dopo il delitto, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine per la sua cattura.

L'allarme è scattato il 5 luglio 2026, quando i carabinieri sono intervenuti in via Sampolo. Dopo essere riusciti a fare ingresso nell'appartamento, hanno proceduto al fermo di Cusumano.

Le prime indagini condotte dagli inquirenti suggeriscono che l'omicidio di Spataro sia avvenuto a seguito di una violenta lite, culminata con l'aggressione a coltellate. La vittima, Francesco Spataro, è stata trovata senza vita nell'abitazione.

I due uomini erano coinquilini e vivevano insieme a un terzo individuo, il quale, al momento del tragico evento, non si trovava in casa. L'appartamento, situato al secondo piano del civico 486 di via Sampolo, è di proprietà di un anziano ed era regolarmente affittato ai tre residenti. La dinamica precisa che ha portato all'omicidio è ancora oggetto di approfondimento, ma le prime ricostruzioni indicano un contesto di tensioni preesistenti tra Cusumano e Spataro.

La dinamica dell'omicidio e l'intervento delle forze dell'ordine

L'omicidio di Francesco Spataro sarebbe avvenuto al culmine di una lite, descritta come "l'ennesima degli ultimi giorni" tra i due coinquilini. Dopo aver presumibilmente colpito a morte Spataro, Francesco Cusumano si è barricato all'interno dell'appartamento. Durante questo periodo di isolamento, l'uomo avrebbe anche minacciato di provocare un'esplosione nell'edificio, aprendo il gas. Questa grave minaccia ha ulteriormente complicato la situazione, richiedendo un approccio cauto e strategico da parte delle forze dell'ordine.

Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme, dopo aver notato Francesco Spataro sanguinante sul pianerottolo davanti all'appartamento.

La loro tempestiva segnalazione ha permesso l'intervento rapido dei carabinieri. Si è quindi avviata una lunga e delicata trattativa con Cusumano, che si trovava ancora barricato. Alla fine, l'uomo si è consegnato spontaneamente ai militari, che lo hanno immediatamente condotto in caserma. Qui, è stato sottoposto a interrogatorio da parte del pubblico ministero incaricato del caso.

Le conseguenze del fermo e le verifiche di sicurezza

Durante l'interrogatorio, Francesco Cusumano ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, un diritto garantito dalla legge. Questa decisione non ha fermato le indagini, che proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. L'attenzione si è concentrata anche sulla sicurezza del palazzo, a causa della minaccia di esplosione.

Solo nella mattinata successiva, il 6 luglio 2026, l'azienda municipalizzata del gas (AMG) ha potuto ripristinare l'erogazione del servizio nell'edificio. Ciò è avvenuto solo dopo aver effettuato tutte le verifiche di sicurezza necessarie, assicurandosi che non vi fossero pericoli residui per gli abitanti del condominio.

Il fermo di Francesco Cusumano rappresenta un passo fondamentale nelle indagini su questo tragico omicidio che ha turbato la comunità di Palermo. Le autorità continuano a lavorare per ricostruire con precisione gli eventi e accertare le responsabilità, mentre la città si interroga sulle cause di una violenza così efferata all'interno delle mura domestiche.