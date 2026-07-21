Nel pomeriggio del 21 luglio 2026, un incendio è divampato in un appartamento a Mestre, al secondo piano di una palazzina di tre piani con sei alloggi. L'evento ha causato l'evacuazione dell'intero edificio e ha richiesto l'intervento immediato di due squadre dei Vigili del fuoco di Mestre. Con il supporto di un'autobotte e un'autoscala, le fiamme sono state rapidamente circoscritte e spente.

La proprietaria dell'abitazione ha riportato lievi ustioni ed è stata assistita dal Suem 118. A scopo precauzionale, il marito e due giovani residenti nell'appartamento sovrastante sono stati trasferiti in ospedale per possibile esposizione ai fumi.

I primi accertamenti hanno rivelato che la causa del rogo è stata una pentola dimenticata sul fuoco. L'incendio ha interessato completamente l'interno dell'appartamento, causando danni ingenti e rendendolo inagibile. Anche l'abitazione sovrastante è stata dichiarata inagibile, a causa di criticità strutturali emerse in seguito all'evento.

Intervento dei soccorsi e conseguenze sull'edificio

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse in circa un paio d'ore. L'efficacia dell'intervento dei Vigili del fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme agli altri alloggi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. L'intero edificio è stato mantenuto evacuato in via precauzionale durante l'emergenza, garantendo la sicurezza degli inquilini.

Il ruolo del Suem 118 nelle emergenze sanitarie

Il Suem 118, cruciale nell'assistenza ai feriti e nel coordinamento sanitario, è il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica della Regione Veneto. Gestisce le emergenze sanitarie, garantendo soccorso tempestivo e trasporto in urgenza. Opera con centrali dedicate, mezzi avanzati e personale specializzato, assicurando interventi rapidi in casi come incidenti domestici, incendi, incidenti stradali e altre emergenze. Attivo 24 ore su 24, copre l'intero territorio regionale, coordinando risorse sanitarie e collaborando con Vigili del fuoco e forze dell'ordine per una gestione integrata delle situazioni critiche.