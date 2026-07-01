Un'importante operazione di pulizia è stata condotta questa mattina in Piazzetta Olivella, cuore pulsante del quartiere Montesanto a Napoli, in prossimità della stazione della Linea 2 della metropolitana. L'intervento si è concentrato sulla rimozione di una consistente quantità di rifiuti e masserizie abbandonate che deturpavano l'area. Tra i materiali raccolti figurano una vecchia poltrona, materassi, coperte, resti di cibo e numerosi altri oggetti accumulati sia nella piazzetta che all'interno delle aiuole, contribuendo a un degrado diffuso.

È importante sottolineare che, al momento dell'intervento, non sono state riscontrate presenze di persone senza fissa dimora nell'area interessata.

L'iniziativa, fortemente sollecitata dalla Municipalità 2, ha visto la sinergica partecipazione di diversi enti e operatori: ASIA Napoli, responsabile della gestione dei rifiuti, la Polizia Municipale per il mantenimento dell'ordine, i Servizi Sociali e la stessa Municipalità 2. L'obiettivo primario di questa azione congiunta è stato il ripristino del decoro urbano e la garanzia della piena fruibilità dell'area per tutti i cittadini, restituendo dignità a uno spazio pubblico centrale.

Il coordinamento per il decoro urbano

L'intera operazione di riqualificazione di Piazzetta Olivella è stata frutto di un'attenta pianificazione e coordinamento. La regia è stata affidata alla Municipalità 2, in stretta collaborazione con il Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano.

Quest'ultimo organismo, istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi e presieduto da Ciro Turiello, rappresenta un pilastro fondamentale per la gestione delle problematiche cittadine. La sua composizione è ampia e inclusiva, annoverando gli assessorati competenti, i servizi comunali, le diverse Municipalità, le società partecipate, i Servizi Sociali e la Polizia Municipale. Il mandato del Tavolo Tecnico è chiaro: assicurare risposte tempestive e coordinate alle molteplici criticità che affliggono il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e la gestione delle emergenze sociali che si manifestano sul territorio cittadino, promuovendo un approccio integrato e proattivo.

L'impegno del Tavolo Tecnico per la vivibilità cittadina

Il Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, organismo strategico istituito presso il Comune di Napoli, si conferma un attore chiave nelle politiche di riqualificazione e manutenzione del territorio. La sua struttura, che vede la partecipazione congiunta di rappresentanti degli assessorati, dei servizi comunali, delle Municipalità e della Polizia Locale, ne garantisce un'azione capillare ed efficace. Oltre a coordinare interventi specifici come quello di Piazzetta Olivella, il Tavolo si impegna costantemente nella gestione delle emergenze e nella riqualificazione degli spazi pubblici, coinvolgendo attivamente le società partecipate e i servizi sociali.

Le sue attività principali comprendono la pianificazione e l'attuazione di interventi mirati non solo alla pulizia, ma anche alla manutenzione a lungo termine delle aree urbane. L'obiettivo ultimo è il miglioramento tangibile della vivibilità e della sicurezza degli spazi cittadini, contribuendo a una Napoli più ordinata e accogliente per residenti e visitatori.