Un tragico incendio ha colpito un condominio di dieci piani ad Anversa, in Belgio, causando la morte di almeno cinque persone e il ferimento di diverse altre. L'episodio, di grave entità, è stato confermato dalla polizia belga il primo luglio 2026, gettando un'ombra sulla comunità locale. L'edificio interessato si trova nel quartiere di Linkeroever, una zona residenziale densamente popolata, dove una densa colonna di fumo si è levata minacciosamente dall’ottavo piano, visibile a grande distanza e segno della violenza delle fiamme.

Le prime stime indicano che nel condominio risiedono oltre duecento persone, un numero elevato che ha reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse e delicate.

La polizia ha purtroppo già annunciato il ritrovamento dei corpi di diverse vittime all'interno della struttura, mentre le squadre di emergenza continuano a lavorare incessantemente. Un drammatico video, circolato nelle prime ore dell'evento, ha mostrato un uomo disperato che, per sfuggire al fumo nero e alle fiamme, si è calato dal proprio balcone, cercando rifugio attraverso la finestra di un vicino. Questo gesto estremo sottolinea la gravità della situazione e il panico vissuto dai residenti.

Dettagli sull'edificio e il quartiere di Linkeroever

L'incendio si è sviluppato in un imponente edificio residenziale di dieci piani, situato nel cuore del quartiere di Linkeroever ad Anversa. Questa area, strategicamente posizionata sulla sponda sinistra del fiume Schelda, è caratterizzata dalla presenza di diverse strutture abitative di grandi dimensioni, ospitando un'ampia popolazione.

L'edificio coinvolto, con i suoi oltre duecento residenti, ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi di soccorso. Le operazioni di salvataggio e l'evacuazione sono state gestite da numerose squadre, impegnate a garantire la sicurezza e l'assistenza a tutti gli abitanti colpiti da questa tragedia.

Intervento delle autorità e indagini in corso

La polizia belga ha prontamente confermato il ritrovamento dei corpi delle vittime e ha fornito assistenza ai numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’intera area sono ancora in pieno svolgimento, con i vigili del fuoco che lavorano senza sosta per domare completamente l'incendio e prevenire ulteriori pericoli.

Le autorità stanno inoltre monitorando attentamente la situazione degli altri residenti del condominio, molti dei quali sono stati evacuati e necessitano di supporto. Parallelamente, è stata avviata una rigorosa raccolta di testimonianze e prove per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio, che restano oggetto di indagine approfondita.

La comunità di Anversa è profondamente scossa da questo evento. Le squadre di emergenza continuano a operare sul posto, mentre l'intera città attende risposte sulle origini di questa devastante tragedia che ha causato la perdita di vite umane e ha lasciato molti senza casa. L'impegno delle autorità è massimo per chiarire ogni aspetto e supportare i residenti in questo momento di grande difficoltà.