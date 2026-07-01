Un evento di tragica risonanza ha scosso la comunità carceraria di Prato nella mattinata del 1° luglio 2026. All'alba, all'interno di una cella del carcere della Dogaia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Rodriguez Matute, un detenuto di 26 anni originario dell'Honduras. La notizia del suo decesso assume contorni particolarmente delicati e urgenti, poiché il giovane era atteso, proprio nella stessa giornata, per un'importante audizione davanti alla Procura di Prato. L'appuntamento era stato fissato in seguito a una serie di gravi denunce presentate da Matute stesso, il quale aveva riferito di aver subito presunte violenze da parte di alcuni poliziotti durante le fasi del suo arresto.

Questa circostanza, ora, proietta un'ombra di interrogativi e complessità sull'improvvisa e inattesa scomparsa del detenuto.

Il contesto giudiziario e le dinamiche del ritrovamento

Rodriguez Matute si trovava recluso nel penitenziario pratese in quanto accusato di tentato omicidio. Le imputazioni a suo carico riguardavano un episodio violento avvenuto la notte del 12 maggio nel cuore di Prato, dove, in concorso con un minorenne italiano di 16 anni, avrebbe aggredito un cameriere, provocandogli ferite. Il macabro ritrovamento del corpo è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando i suoi due compagni di cella si sono accorti che il giovane non dava segni di vita. Immediatamente, è stato lanciato l'allarme, che ha attivato l'intervento del personale sanitario del 118.

I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne, indicando come causa preliminare un arresto cardiaco. La rapidità con cui si sono susseguiti gli eventi e la giovane età del detenuto hanno reso indispensabile l'avvio di approfondite verifiche.

Gli accertamenti disposti e le questioni irrisolte

Di fronte alla drammaticità della situazione e alla necessità di chiarire ogni aspetto, il magistrato di turno ha prontamente disposto l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Rodriguez Matute. L'esame autoptico rappresenta un passaggio fondamentale per determinare con certezza le cause esatte del decesso, e tra le ipotesi che verranno attentamente valutate vi è anche quella di una possibile assunzione di sostanze nella serata precedente la morte.

Un ulteriore elemento di rilievo, che aggiunge complessità al quadro, è la presenza di una frattura alla mandibola riscontrata sul corpo del detenuto. Rodriguez Matute aveva espressamente dichiarato che questa lesione gli era stata inflitta durante le fasi concitate del suo arresto. Tale circostanza non era passata inosservata ed era già stata formalmente segnalata alle autorità giudiziarie. Era proprio per approfondire questa specifica denuncia e per raccogliere la sua testimonianza che il detenuto avrebbe dovuto essere ascoltato in procura proprio nel giorno in cui è stato trovato senza vita. La coincidenza temporale tra la prevista audizione e il tragico epilogo rende la vicenda oggetto di un'indagine particolarmente meticolosa e attenta a ogni dettaglio.