Nel mese di giugno, il carcere di Napoli Poggioreale è stato teatro di sequestri record di materiale illecito, un'operazione che ha evidenziato la costante pressione del crimine organizzato sulle strutture penitenziarie. La polizia penitenziaria ha rinvenuto ben 76 telefoni cellulari, tra micro telefoni e smartphone, e ha intercettato 6 droni impiegati per l'introduzione di oggetti proibiti. Tra il materiale sequestrato figurano anche circa 2,5 chilogrammi di hashish. Questi dati, resi noti dal sindacato Uspp, delineano un quadro preoccupante.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come questi numeri confermino un intensificarsi dei tentativi di eludere i controlli e una crescente sofisticazione dei metodi adottati dalla criminalità organizzata per aggirare le misure di sicurezza.

La capacità di introdurre tali quantità di droga e dispositivi elettronici evidenzia una sfida continua per le forze dell'ordine penitenziarie, che operano in un contesto sempre più complesso.

Emergenza personale e tecnologia a Poggioreale

Di fronte a questa escalation, l'Uspp ha ribadito l'urgente necessità di un rafforzamento significativo sia del personale che delle dotazioni tecnologiche per contrastare efficacemente la pressione criminale all'interno delle carceri. A Poggioreale, in particolare, si registra una grave carenza di personale, con circa 200 agenti mancanti. La sicurezza e la legalità, in queste condizioni, vengono garantite solo grazie a duri sacrifici quotidiani da parte degli agenti in servizio.

Il potenziamento degli organici e l'aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche sono considerati ormai improrogabili per assicurare condizioni di lavoro adeguate e un controllo efficace, come evidenziato anche dal presidente Giuseppe Moretti e dal segretario regionale Ciro Auricchio.

Il contesto dei sequestri e la vigilanza costante

Il carcere di Poggioreale, una delle principali strutture penitenziarie di Napoli, ospita detenuti in regime di media e alta sicurezza, rendendo la vigilanza particolarmente complessa. Le recenti operazioni si inseriscono in un contesto di costante attenzione delle autorità verso il contrasto all'introduzione di materiale illecito. Già nel mese di maggio, erano stati sequestrati 15 telefoni cellulari, di cui sette rinvenuti specificamente nei reparti di alta sicurezza, a riprova della persistenza del problema e della determinazione nel reprimerlo, sottolineando l'importanza di una sorveglianza ininterrotta.

Le operazioni di controllo e i sequestri rappresentano una strategia fondamentale per mantenere la sicurezza interna delle strutture penitenziarie e per prevenire l'organizzazione di attività illecite da parte della criminalità organizzata dall'interno delle mura carcerarie. La lotta contro l'introduzione di droga e dispositivi di comunicazione è cruciale per preservare l'ordine e la legalità negli istituti di pena, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.