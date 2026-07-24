A Potenza, sono ora operative quattro 'Cassette Sicure' fisiche e cinquantanove virtuali, affiancate da novantasei vetrofanie con QR Code, nell'ambito del progetto 'Sos Teniamo - Rete territoriale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere'. L'iniziativa, promossa dal Comune di Potenza e finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre un canale riservato. Le Cassette Sicure, fisiche e virtuali, consentono di lasciare un messaggio o, tramite QR Code, accedere alla piattaforma dedicata per compilare una richiesta di aiuto in modo protetto.

Ogni segnalazione ricevuta è immediatamente presa in carico dalla rete territoriale, che garantisce ascolto, orientamento e accompagnamento attraverso professionisti e servizi specializzati. L'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle, ha evidenziato: “Con il completamento delle quattro Cassette Sicure fisiche, la rete è una realtà concreta e diffusa sul territorio. L'obiettivo è offrire una risposta immediata a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e, al contempo, costruire le condizioni affinché nessuna donna sia costretta a scegliere tra la propria sicurezza e la propria autonomia”.

Funzionamento e accessibilità del progetto

Il progetto 'Sos Teniamo' prevede la collocazione delle Cassette Sicure presso enti pubblici, strutture sanitarie, istituzioni, associazioni e attività aderenti.

Le vetrofanie con QR Code ampliano l'accessibilità alla piattaforma dedicata, assicurando la massima riservatezza e protezione dell'identità di chi segnala. La rete territoriale integrata si occupa di dare seguito alle richieste, attivando percorsi di supporto personalizzati e tempestivi per le persone in difficoltà.

Il contributo della Croce Rossa Italiana

Un ruolo fondamentale è svolto dal Comitato di Potenza della Croce Rossa Italiana, dove una delle Cassette Sicure è stata installata in via Sant’Antonio La Macchia. Il personale e i volontari della Croce Rossa sono formati per offrire supporto e primo soccorso psicologico, garantendo un contesto neutrale e protetto. La presenza di questi strumenti rappresenta un punto di contatto sicuro, accessibile e anonimo per chiunque si trovi in difficoltà o sia testimone di abusi, rafforzando la rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella città di Potenza, con risposte concrete e silenziose.