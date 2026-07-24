A 96 anni, l'ex manager del settore moda Sergio Sanfilippo ha conseguito la laurea in economia aziendale presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Un traguardo significativo, celebrato il 23 luglio 2026, che ha visto la partecipazione commossa della sua famiglia: la moglie Vera, la cugina Patrizia e i nipoti Alessio e Stefano.

La storia accademica di Sanfilippo è un percorso di straordinaria perseveranza. Aveva interrotto gli studi circa settant’anni fa, quando gli mancavano solo due esami – statistica e matematica – per dedicarsi a una brillante carriera nel mondo del pret-à-porter.

Durante la sua lunga esperienza professionale, ha ricoperto ruoli di rilievo per prestigiose case di moda internazionali, tra cui Lanvin, Guy Laroche e Per Spook. La decisione di riprendere e completare il suo percorso universitario è maturata negli anni del pensionamento, in particolare durante il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, un momento di riflessione che lo ha spinto a "chiudere il cerchio".

Un traguardo accademico e una lezione di vita

La cerimonia di proclamazione si è svolta nella suggestiva cornice della sede piacentina dell’ateneo. Il preside Marco Allena, riconoscendo l'eccezionalità dell'evento, si è rivolto a Sanfilippo con parole di stima: “Adesso la aspettiamo per la Magistrale”.

La risposta dell'ex manager, “Chissà, vedremo”, ha suscitato un sorriso tra i presenti e ha sottolineato non solo la sua determinazione, ma anche una vivace curiosità intellettuale che non conosce età. Questo scambio ha evidenziato la sua incrollabile passione per lo studio, un elemento distintivo del suo intero percorso.

Sanfilippo ha espresso il desiderio di completare un capitolo della sua vita iniziato molti decenni prima, un percorso interrotto a causa di impellenti impegni professionali. Sebbene la sua carriera nel settore della moda, con incarichi di prestigio per importanti maison, abbia rappresentato una parte fondamentale della sua esistenza, la laurea è stata vissuta come un traguardo personale di inestimabile valore, un simbolo della sua perseveranza e dedizione.

L'Università Cattolica e l'esempio di Sanfilippo

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la sua sede di Piacenza, si conferma un polo accademico attento alle esigenze di tutti gli studenti. La facoltà di Economia e Giurisprudenza offre corsi di laurea in economia aziendale e si distingue per l'attenzione verso percorsi individualizzati. L'ateneo promuove attivamente iniziative che favoriscono l’inclusione di studenti di ogni età e offre programmi di supporto per chi desidera riprendere gli studi, valorizzando le esperienze professionali e personali maturate nel tempo.

La vicenda di Sergio Sanfilippo si erge a luminoso esempio di come la volontà e la passione possano superare ogni barriera temporale.

La sua storia dimostra che è sempre possibile riprendere e portare a termine un percorso universitario, trasformando le esperienze di una vita in un arricchimento prezioso per il cammino accademico e personale. Un messaggio di speranza e ispirazione per tutti coloro che credono nel valore della formazione continua.