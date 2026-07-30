La colonna mobile regionale del Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte è partita per la Calabria, dove sarà impegnata nelle cruciali attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. L'intervento, a supporto del sistema regionale di Protezione civile, si inserisce in un quadro di collaborazione interregionale coordinato dalla Regione Piemonte.

La missione operativa prenderà il via il primo agosto e si concluderà il 28 agosto, con il rientro della colonna mobile in Piemonte previsto per il 30 agosto. La base operativa sarà allestita nel Comune di Scalea, in provincia di Cosenza, ai piedi del suggestivo Parco nazionale del Pollino.

Quest'area è nota per il suo prezioso patrimonio boschivo di grande valore naturalistico, ma anche per le condizioni climatiche estive che la rendono particolarmente vulnerabile allo sviluppo di incendi. Il Corpo AIB Piemonte vanta una consolidata esperienza in Calabria, avendo già operato negli anni scorsi e distinguendosi in numerosi interventi su roghi di particolare complessità, a conferma dell'elevato livello di preparazione del volontariato piemontese.

Impegno e solidarietà interregionale

Il governatore Alberto Cirio, insieme all'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, ha evidenziato l'importanza di questa partenza. "La colonna mobile regionale per la Calabria testimonia la capacità del sistema piemontese di fare rete e di offrire un concreto supporto ai territori maggiormente esposti al rischio incendi", hanno dichiarato.

I rappresentanti istituzionali hanno inoltre sottolineato le recenti difficoltà affrontate dalla regione: "In queste settimane il nostro territorio è stato duramente colpito da una grave emergenza incendi, che ha richiesto un impegno straordinario da parte del nostro sistema di Protezione civile e dei volontari AIB. Eppure il Piemonte non si sottrae: anche nei momenti più difficili continua a garantire il proprio sostegno alle altre Regioni, perché la solidarietà è uno dei valori fondanti della Protezione civile e il cuore del Piemonte è grande".

Attività recenti del Corpo AIB Piemonte

Il Corpo volontari AIB Piemonte è un'organizzazione di volontariato fondamentale nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

La Regione Piemonte ha recentemente dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi a partire dall'8 luglio 2026, evidenziando il ruolo cruciale dei volontari nella gestione delle emergenze.

L'organizzazione ha inoltre confermato la propria disponibilità a partecipare a missioni estive in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Sardegna e Calabria, oltre a interventi in Francia, dimostrando una vasta capacità operativa e un impegno costante sul territorio nazionale e oltre.