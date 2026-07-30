Un fronte unito di quindici organizzazioni piemontesi ha formalmente richiesto un incontro urgente con il commissario straordinario per la peste suina africana, Vincenzo Filippini. L'iniziativa, concretizzatasi nell'invio di una lettera diretta al commissario, mira a instaurare un dialogo approfondito sulle misure adottate e sulle strategie future essenziali per contrastare efficacemente l'emergenza sanitaria che sta interessando in modo significativo il territorio regionale. La crescente preoccupazione per la diffusione della malattia ha spinto queste realtà a sollecitare un confronto diretto, ritenuto indispensabile per la salvaguardia del settore suinicolo e dell'ecosistema locale.

Le ragioni del confronto sull'emergenza

Le organizzazioni promotrici di questa iniziativa rappresentano un ampio spettro di interessi vitali per il Piemonte, abbracciando i settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della caccia e dell'ambiente. La loro richiesta scaturisce dalla pressante necessità di un confronto diretto e trasparente con il commissario Filippini, finalizzato a ottenere chiarezza e a delineare con precisione le strategie di contenimento e prevenzione della peste suina africana. Questa patologia, infatti, continua a generare profonda inquietudine tra gli operatori del comparto suinicolo, già duramente provati, e tra le comunità locali, preoccupate per le ripercussioni economiche e ambientali.

La lettera congiunta evidenzia con forza l'importanza cruciale di un'"azione coordinata e condivisa" per arginare la diffusione della malattia, chiedendo contestualmente aggiornamenti puntuali sulle attività già avviate e sulle eventuali nuove disposizioni che si intendono implementare per rafforzare la risposta all'emergenza.

Il mandato del commissario straordinario

La figura del commissario straordinario per la peste suina africana, Vincenzo Filippini, è stata istituita con l'obiettivo primario di coordinare e implementare con la massima efficacia tutte le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia sull'intero territorio nazionale. Il suo mandato, di fondamentale importanza, include la promozione di un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e tutti gli attori direttamente coinvolti nella complessa gestione dell'emergenza sanitaria.

Filippini opera in stretta sinergia con il Ministero della Salute e le autorità regionali, assicurando che le disposizioni previste dai piani di intervento contro la peste suina africana siano attuate con rigore e tempestività, al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'economia del settore.

Le quindici organizzazioni firmatarie della missiva attendono ora con viva sollecitudine una risposta da parte del commissario Filippini. L'auspicio è che l'incontro possa essere calendarizzato in tempi brevi, permettendo così un confronto costruttivo e pragmatico sulle azioni concrete da intraprendere. La collaborazione tra le parti è considerata essenziale per definire un percorso comune e strategie condivise, indispensabili per superare l'attuale fase critica e proteggere il patrimonio zootecnico e ambientale del Piemonte.