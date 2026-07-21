La Polizia di Stato di Genova ha formalmente denunciato due ragazzi di quindici anni, uno di nazionalità italiana e l'altro originario del Burkina Faso, con l'accusa di rapina in concorso. L'episodio, che ha visto coinvolti i due giovani aggressori e altrettanti coetanei, si è consumato nella serata di ieri, 20 luglio 2026, lungo via Fillak, nel capoluogo ligure. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso non solo l'identificazione dei responsabili, ma anche la restituzione della refurtiva alle vittime, come anticipato dal sottotitolo.

La dinamica della rapina è stata ricostruita con precisione. I due quindicenni si sono avvicinati alle vittime, che stavano semplicemente transitando in via Fillak, fermandole con una pretestuosa scusa. Con un gesto fulmineo e inaspettato, hanno strappato con violenza una catenina dal collo di uno dei ragazzi, per poi intimare all'altro di consegnare il proprio monile. La prima vittima, reagendo prontamente, era riuscita a recuperare la propria collana, mettendola al sicuro in tasca. Tuttavia, uno dei due aggressori non ha desistito: ha afferrato con forza la mano del giovane, impossessandosi nuovamente del gioiello. Subito dopo, i due rapinatori si sono dati alla fuga, dirigendosi rapidamente verso l'area del Ponte San Giorgio.

L'inseguimento e l'allarme al Nue 112

Le vittime, nonostante lo shock, hanno tentato di inseguire i due fuggitivi nel tentativo di recuperare il maltolto. Tuttavia, di fronte alle ripetute minacce di ritorsioni proferite dai rapinatori, hanno saggiamente desistito dall'inseguimento. A quel punto, hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza, il Nue 112, fornendo una descrizione dettagliata dei due aggressori e della direzione della loro fuga.

L'intervento rapido del Commissariato Cornigliano

Gli agenti del Commissariato Cornigliano, responsabili della sicurezza nell'area interessata dalla rapina, sono intervenuti con grande celerità. Grazie alle precise indicazioni fornite dalle vittime, le pattuglie sono riuscite a rintracciare i presunti autori del reato in tempi brevi.

I due quindicenni sono stati individuati mentre sostavano all'interno del parco pubblico situato proprio in via Fillak, non lontano dal luogo della rapina.

Una volta rintracciati, i due ragazzi sono stati accompagnati presso la Questura di Genova per le procedure di rito necessarie. Al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, in considerazione della loro minore età, e successivamente affidati ai rispettivi parenti. Un aspetto cruciale dell'operazione è stata la completa restituzione delle due collane sottratte, avvenuta in sede di denuncia, un risultato che sottolinea l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine.

L'episodio evidenzia l'importanza dell'attività di prevenzione e repressione dei reati svolta quotidianamente dal Commissariato Cornigliano.

La prontezza con cui gli agenti hanno risposto alla segnalazione ha permesso di risolvere rapidamente la situazione, garantendo la sicurezza dei cittadini e assicurando che i responsabili fossero identificati e denunciati. Questo intervento si inserisce nel più ampio contesto delle funzioni della Polizia di Stato, che opera costantemente per la tutela dell'ordine pubblico e il contrasto alla criminalità sul territorio nazionale.