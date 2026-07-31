Il consiglio comunale di Bra, in provincia di Cuneo, ha deliberato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La decisione, assunta nella seduta del 31 luglio 2026, rappresenta un significativo riconoscimento per il suo instancabile impegno nella testimonianza della Shoah e nella promozione dei valori fondamentali di memoria e responsabilità civile.

Unanime consenso per la memoria storica

La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre era stata avanzata alcuni mesi fa dal centrodestra cittadino.

L'iniziativa è stata esplicitamente descritta come un "segno concreto di adesione ai valori di memoria, responsabilità e contrasto a ogni forma di discriminazione". Il voto unanime del consiglio comunale di Bra sottolinea il largo consenso e la condivisione di intenti da parte di tutte le forze politiche locali, evidenziando l'importanza attribuita alla figura della senatrice.

Il presidente del consiglio comunale, Fabio Bailo, ha voluto rimarcare il profondo significato del gesto, dichiarando: "Un atto con cui intendiamo esprimere riconoscimento e gratitudine per quanto fatto dalla senatrice Segre, monumento vivente della Shoah". Questa affermazione potente evidenzia il ruolo insostituibile di Liliana Segre come custode della memoria e simbolo della lotta contro l'oblio e l'indifferenza.

L'eredità di Liliana Segre e i riconoscimenti nazionali

Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e testimone diretta degli orrori della Shoah, è stata nominata senatrice a vita nel 2018. Da allora, ha dedicato la sua vita a un'opera instancabile di sensibilizzazione e diffusione della memoria storica, diventando un punto di riferimento etico e morale per l'intera nazione. Il suo impegno è stato ampiamente riconosciuto a livello nazionale, con numerosi premi e l'attribuzione di cittadinanze onorarie da parte di diversi comuni italiani, tra cui Palermo.

Questi atti pubblici non sono solo onorificenze, ma rappresentano un modo tangibile per valorizzare il suo contributo fondamentale alla diffusione della memoria storica e al contrasto di ogni forma di discriminazione e antisemitismo.

Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Bra si inserisce, pertanto, in un più ampio contesto di iniziative simili promosse da amministrazioni locali in tutta Italia. Tali gesti collettivi riconoscono l'importanza cruciale della testimonianza di Liliana Segre per le nuove generazioni e per la costruzione di una società civile più consapevole e resiliente.