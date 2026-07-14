Il Comune di Napoli ha seguito con attenzione l'evolversi degli incendi che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, concentrandosi in particolare sulle aree di Ponticelli e sul versante della Solfatara, tra Agnano e Pozzuoli. Nella giornata del 14 luglio 2026, la situazione a Ponticelli è stata posta sotto controllo, mentre proseguono le complesse operazioni di spegnimento nell'area della Solfatara.

L'emergenza sul versante Solfatara: propagazione e impatto

Il fronte di fuoco principale si è sviluppato nell'area compresa tra via S. Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara, lato Pozzuoli.

Alimentato dalle temperature elevate, dalla presenza di sterpaglie secche e da forti raffiche di vento, il rogo si è propagato rapidamente, estendendosi fino alla zona di via Scarfoglio ad Agnano. Una grande e densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando visibile a chilometri di distanza e rendendo l'aria pesante e quasi irrespirabile, con conseguente allarme tra gli automobilisti in transito.

A scopo precauzionale, nel pomeriggio del 13 luglio, è stata disposta l'evacuazione di 22 persone residenti in via V traversa Pisciarelli a Pozzuoli. La situazione d'emergenza per queste famiglie è successivamente rientrata, permettendo a tutti di fare ritorno nelle proprie abitazioni. Dopo la conclusione dei lanci d'acqua effettuati dai mezzi aerei, nella tarda serata del 13 luglio erano al lavoro quattro squadre dei Vigili del Fuoco.

Sebbene la situazione nella zona Agnano-Pisciarelli sia in fase di remissione, l'allerta resta alta poiché il rogo non è ancora del tutto domato.

L'intensità dell'incendio ha richiesto ulteriori misure di sicurezza, portando all'evacuazione della sede dell'emittente televisiva Canale 21 e di alcune concessionarie d'auto della zona, dove le alte temperature hanno persino causato l'esplosione degli pneumatici di diverse vetture. Per fronteggiare l'emergenza, sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco con un'autobotte da 9.000 litri, affiancate da tre squadre della SMA Campania. Dal cielo, diversi Canadair e due elicotteri regionali hanno effettuato continui lanci d'acqua. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Pozzuoli hanno gestito la viabilità e sono rimaste pronte a isolare le aree più a rischio.

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha seguito costantemente la situazione. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o intossicati. Le autorità raccomandano alla cittadinanza di non avvicinarsi alle aree colpite e di limitare gli spostamenti nelle zone sature di fumo per non ostacolare le delicate operazioni di soccorso.

La situazione a Ponticelli: focolaio sotto controllo

Un secondo focolaio ha interessato la zona di Ponticelli, dove si è verificato l'incendio di alcune sterpaglie. Nella tarda serata del 13 luglio, la situazione era già sotto controllo grazie all'intervento tempestivo di due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto rapidamente le fiamme e completato le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

L'Amministrazione Comunale di Napoli continua a monitorare con costante attenzione l'evolversi delle situazioni legate agli incendi, mantenendo alta l'allerta e coordinando efficacemente le operazioni di soccorso e sicurezza su tutto il territorio interessato.