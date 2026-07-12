La Digos di Roma ha recentemente identificato e iscritto nel registro degli indagati tre giovani ventenni, coinvolti in un'articolata inchiesta riguardante attività di propaganda di stampo suprematista e antisemita. L'indagine ha preso avvio a seguito del ritrovamento di numerosi manifesti e volantini, il cui contenuto era palesemente discriminatorio, distribuiti in diverse zone della capitale.

Le fasi dell'indagine

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre indagati sarebbero direttamente responsabili della diffusione di materiale che promuoveva attivamente ideologie suprematiste e chiaramente antisemite.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, eseguite nelle rispettive abitazioni dei giovani, gli agenti hanno proceduto al sequestro di una vasta quantità di documenti e di diversi dispositivi elettronici, elementi ora al vaglio degli investigatori. L'impulso iniziale all'inchiesta è giunto dalle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato la presenza di questi manifesti in aree particolarmente frequentate da giovani e studenti, destando preoccupazione per il messaggio veicolato.

L'impegno delle autorità contro l'odio

Le forze dell'ordine hanno ribadito l'importanza di monitorare con estrema attenzione il fenomeno della diffusione di messaggi discriminatori, considerandolo una minaccia alla coesione sociale.

La Digos, in particolare, sta proseguendo le proprie attività investigative con l'obiettivo di accertare eventuali connessioni con altri episodi simili avvenuti sul territorio e di individuare la possibile presenza di ulteriori soggetti coinvolti in questa rete di propaganda. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto a un'approfondita analisi tecnica, fondamentale per ricostruire l'intera rete di contatti e per comprendere le specifiche modalità operative adottate dal gruppo. Questa indagine si inserisce nel più ampio quadro delle operazioni di contrasto alla diffusione di ideologie estremiste e alla promozione di qualsiasi forma di odio razziale e religioso. Gli sviluppi futuri dell'inchiesta saranno attentamente valutati dalle autorità giudiziarie competenti, sulla base di tutti gli elementi raccolti e delle risultanze investigative.