La direzione del personale dell’ospedale San Raffaele di Milano ha licenziato con effetto immediato Margherita Napoletano, storica delegata sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La notizia, diffusa dalla Confederazione Unitaria di Base (Cub), è stata definita un “attacco al sindacato”. Il provvedimento è stato comunicato venerdì, a seguito di una contestazione disciplinare ricevuta da Napoletano il 23 giugno.

Secondo la Cub, la contestazione disciplinare era stata giudicata “pretestuosa”. Il sindacato aveva ricordato come la delegata avesse portato la trasmissione televisiva Report all’interno dell’ospedale per denunciare “l’utilizzo di infermieri di scarsa qualità professionale”.

La Cub sostiene che “le giustificazioni, previste dalla normativa, per l’Azienda erano solo un pro forma e la decisione della sanzione massima era già stata presa”. Il sindacato ha inoltre sottolineato che, dopo le denunce, le mobilitazioni e gli scioperi, la Direzione aveva “già premeditato di dare una punizione esemplare, invece di affrontare i veri problemi di carenza di organico e di malagestione”.

Le reazioni e le iniziative sindacali

La Cub ha annunciato che la reazione delle sigle Cub sanità italiana e Usi sanità “sarà proporzionale alla gravità dell’attacco al sindacato non asservito e conflittuale”. Una conferenza stampa è stata convocata per lunedì prossimo. Sul caso è intervenuto anche Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, che ha definito il licenziamento un “fatto gravissimo”.

Di Marco ha dichiarato: “Nel ‘modello lombardo’ di Fontana e Bertolaso chi segnala problemi di sicurezza e organizzazione viene cacciato”. Ha chiesto che la Regione Lombardia “si assuma le proprie responsabilità politiche, verifichi subito appalti, requisiti e formazione del personale delle cooperative impiegate nei reparti ad alta intensità di cura, rimetta al centro sicurezza dei pazienti e qualità delle cure e tuteli chi ha il coraggio di denunciare”.

Il contesto della vicenda

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) è un sindacato autonomo attivo in diversi settori, tra cui quello sanitario, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Già il 9 luglio, la Cub aveva reso noto che Margherita Napoletano era a rischio licenziamento dopo aver portato la trasmissione Report al San Raffaele per denunciare le condizioni del personale infermieristico.

In quella occasione, il sindacato aveva espresso forte preoccupazione, denunciando una possibile ritorsione nei confronti della delegata sindacale.

La vicenda ha suscitato attenzione a livello regionale, con richieste di chiarimenti e di intervento sulle modalità di gestione del personale e sulla tutela della sicurezza nei reparti dell’ospedale San Raffaele di Milano.