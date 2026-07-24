Un acceso confronto si è sviluppato in Umbria tra la vicepresidente della Regione, Paola Agabiti, e il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in merito al dimensionamento scolastico programmato per l'anno accademico 2026-2027. Al centro della discussione vi è la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche regionali, con particolare attenzione alla riduzione delle autonomie. Il piano regionale prevede la soppressione di dirigenze scolastiche e la fusione di istituti, in linea con le direttive nazionali.

Nel dibattito si è inserita anche Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, manifestando forti critiche alle decisioni del Ministero dell'Istruzione.

Ascani ha affermato che il piano di dimensionamento rischia di penalizzare le aree interne e i piccoli comuni dell'Umbria, riducendo l'offerta formativa e la presenza dello Stato. Il ministro Valditara ha replicato, evidenziando come la riorganizzazione sia motivata da criteri di razionalizzazione delle risorse e di efficienza amministrativa, con l'obiettivo di assicurare una scuola di qualità e sostenibile.

Il dibattito tra gli enti locali e la Regione

Il confronto istituzionale ha coinvolto numerosi sindaci e amministratori locali, preoccupati per le ricadute del dimensionamento sulle rispettive comunità. Alcuni comuni hanno formalizzato la propria contrarietà attraverso atti specifici, sollecitando una revisione del piano regionale per tutelare la peculiarità dei territori montani e delle zone rurali.

La Regione Umbria ha riaffermato la disponibilità al dialogo con il governo nazionale, con l'intento di individuare soluzioni condivise che considerino le specifiche esigenze locali.

Il contesto normativo e le azioni dei comuni

Il dimensionamento scolastico è disciplinato da disposizioni nazionali che mirano alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche per ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie. In Umbria, tale processo ha innescato un acceso dibattito pubblico e istituzionale, culminato nella presentazione di diffide da parte di alcune amministrazioni comunali. Le autorità locali sollecitano maggiore flessibilità nell'applicazione dei criteri nazionali, ponendo in risalto le peculiarità demografiche e territoriali della regione. Il confronto, pienamente aperto, coinvolge sia la sfera regionale che quella nazionale, con la finalità di pervenire a una soluzione che armonizzi efficienza e tutela delle comunità locali.