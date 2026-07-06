Le Terme di Caracalla a Roma si preparano ad accogliere nuovamente il pubblico in orario serale con l'iniziativa "Notturno Imperiale" nel 2026. Questo speciale programma offre sei serate uniche tra luglio e ottobre, trasformando il maestoso complesso monumentale in un percorso suggestivo grazie a illuminazioni dedicate e giochi di luce. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare l'antica struttura dopo il tramonto, immergendosi in un'atmosfera senza tempo.

Le date fissate per queste aperture straordinarie sono il 16 e 23 luglio, il 2 agosto, il 19 e 26 settembre e il 15 ottobre 2026.

L'accesso sarà consentito a partire dalle 19:30, con l'ultimo ingresso previsto per le 21:45 e l'uscita entro le 22:45. Il percorso include l'intera area archeologica delle terme, con un focus particolare sui sotterranei, sul mitreo – il più grande mai scoperto a Roma – e sullo Specchio d’Acqua, che sarà valorizzato da speciali effetti luminosi per richiamare la fondamentale presenza dell'acqua nella vita romana antica.

L'esperienza del Notturno Imperiale

Il format di visita è pensato per una fruizione libera e approfondita, permettendo ai partecipanti di muoversi attraverso i diversi livelli del complesso. Questa modalità consente di accedere anche ad ambienti solitamente non aperti al pubblico, offrendo una prospettiva inedita sulla grandezza architettonica delle terme e sui complessi sistemi idraulici dell'epoca.

L'illuminazione serale dello Specchio d'Acqua crea un'esperienza visiva immersiva, esaltando l'elemento acquatico.

Le aperture serali permettono di osservare le Terme di Caracalla da un punto di vista differente, dove la monumentalità del sito si fonde con la suggestione della luce e del paesaggio notturno. Percorrere liberamente le imponenti architetture dopo il calar del sole rappresenta un'occasione unica per ampliare la conoscenza e la partecipazione al patrimonio culturale. L'organizzazione di queste serate richiede un notevole impegno logistico e di coordinamento per assicurare la sicurezza, l'accoglienza e la piena fruibilità del sito anche nelle ore notturne.

Informazioni pratiche e biglietteria

L'acquisto dei biglietti è possibile esclusivamente online tramite la piattaforma portale.museiitaliani.it. È previsto un limite massimo di 1.200 ingressi per ciascuna serata, rendendo la prenotazione online essenziale. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, mentre quello ridotto è di 2 euro. Un'opportunità speciale si presenta il 26 settembre, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, quando il biglietto sarà disponibile al prezzo simbolico di 1 euro. L'accesso ai sotterranei avviene specificamente da Via Antonina, 5.

Per maggiori dettagli sulle modalità di visita, eventuali riduzioni e per tutte le informazioni aggiuntive, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Soprintendenza Speciale di Roma.

"Notturno Imperiale" si configura come un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza culturale lenta e coinvolgente in uno dei siti archeologici più emblematici della capitale, unendo storia, architettura e un'atmosfera luminosa e suggestiva.