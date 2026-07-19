Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 19 luglio 2026 nel Casertano, causando la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo scontro, avvenuto sulla statale 7 nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore, ha coinvolto un Piaggio Porter e una Fiat Stilo.

L'impatto è stato violento: entrambi i veicoli si sono fermati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all'interno dei rispettivi mezzi, richiedendo l'immediato intervento dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti per estrarre i feriti. Un uomo italiano di 69 anni, residente in zona, e un cittadino albanese di 42 anni sono stati affidati al personale sanitario del 118, giunto con diverse ambulanze. I sanitari hanno purtroppo constatato il decesso di entrambi gli uomini. L'altro occupante del Piaggio Porter è stato soccorso e trasportato in ospedale; le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

L'intervento dei soccorsi e i rilievi

L'incidente ha richiesto un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco e personale sanitario. I soccorritori hanno utilizzato attrezzature specifiche per liberare le persone intrappolate. Il tratto della statale 7 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

Indagini sono in corso per determinarne le cause.

La Statale 7 Appia: un'arteria strategica

La strada statale 7, nota anche come via Appia, è una delle principali arterie stradali italiane. Collega Roma a Brindisi, attraversando diverse province, inclusa Caserta. Gestita da ANAS, questa infrastruttura è fondamentale per il traffico locale e nazionale.