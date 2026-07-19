Un vasto incendio che ha devastato le montagne di Nocera Umbra è stato finalmente domato dopo oltre tre giorni di incessante lavoro da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso. L'area interessata, stimata in circa 300 ettari, ha visto vaste porzioni di sottobosco andare in fumo. I focolai, che si erano sviluppati nelle località di Aggi, Case Basse, Bagnara e Schiagni, sono stati completamente estinti. L'emergenza è ora rientrata e le operazioni di bonifica sono state avviate, sebbene la sorveglianza aerea prosegua per scongiurare qualsiasi eventuale riattivazione delle fiamme.

L'intervento decisivo dei mezzi aerei e terrestri

La fase più critica dell'emergenza si è registrata nella giornata di ieri, quando le frazioni di Nocera hanno vissuto momenti di intensa apprensione per il rischio concreto che il fuoco potesse raggiungere le abitazioni. Per fronteggiare la situazione, è stato messo in campo un massiccio dispiegamento di forze e mezzi: tre canadair, un elicottero e un aereo Erickson dei Vigili del fuoco, quest'ultimo noto per la sua capacità di caricare oltre 10.000 litri d'acqua. I lanci d'acqua sono stati eseguiti senza sosta dalla mattina alla sera, rivelandosi cruciali per contenere i diversi fronti dell'incendio, che sono poi rimasti sotto controllo durante la notte.

La chiusura delle strade e l'interruzione della linea elettrica hanno ulteriormente facilitato le complesse operazioni di spegnimento.

Monitoraggio costante e l'ombra del dolo

Sul fronte del monitoraggio e della sicurezza, restano attualmente operative sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, affiancate da due direttori delle operazioni di spegnimento e due squadre dell'Agenzia forestale regionale, tutte impegnate nelle attività di sorveglianza e bonifica. L'amministrazione comunale ha espresso preoccupazione, indicando che la superficie effettivamente colpita dalle fiamme potrebbe essere ben più estesa rispetto ai 150 ettari inizialmente stimati. Alcuni elementi raccolti sul campo, in particolare lo sviluppo simultaneo di più fronti dell'incendio, alimentano fortemente l'ipotesi dolosa.

Questa pista investigativa sarà approfondita dai carabinieri forestali, che nelle prossime ore avvieranno una serie di sopralluoghi mirati per raccogliere ulteriori prove.

Il ruolo cruciale della macchina dei soccorsi

Il successo nel domare l'incendio di Nocera Umbra è il risultato di un'azione coordinata e instancabile. I Vigili del fuoco, insieme alle forze di soccorso locali e all'Agenzia forestale regionale, hanno svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento dei danni. L'intervento sinergico tra i mezzi aerei e le squadre a terra ha permesso di gestire una situazione estremamente complessa, scongiurando rischi maggiori per la popolazione e le abitazioni. Le attività di bonifica e il monitoraggio costante proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire la completa sicurezza dell'area e prevenire qualsiasi recrudescenza del rogo.