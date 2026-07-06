Un tragico incidente stradale ha causato la morte di una donna di 83 anni, Carmela Barbanti, nel pomeriggio del 4 luglio 2026, a Mesagne, in provincia di Brindisi. L'anziana è deceduta a seguito di uno scontro frontale tra due autovetture, avvenuto nelle vicinanze di un centro commerciale. La signora Barbanti era alla guida di una Fiat Punto quando si è verificato il violento impatto.

Dinamica e soccorsi

La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine. Nello scontro, la Fiat Punto condotta dalla vittima si è scontrata con una Fiat Grande Punto.

Oltre a Carmela Barbanti, altre due persone sono rimaste ferite: il conducente dell'altra vettura, un uomo, e una donna che viaggiava come passeggera con la vittima. Entrambi hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita.

Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. I vigili del fuoco hanno estratto la signora Barbanti dalle lamiere del suo veicolo. Successivamente, il personale del 118 l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, i gravi traumi riportati nell'impatto si sono rivelati fatali, e la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le indagini delle autorità

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, gli agenti della polizia locale e del commissariato di Mesagne per i primi rilievi.

La Polizia di Stato ha avviato un'indagine approfondita per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Contestualmente, la Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un fascicolo sull'episodio. Le cause dello scontro frontale sono tuttora al vaglio degli inquirenti. L'incidente ha richiesto l'intervento di più squadre di soccorso, causando rallentamenti nella circolazione veicolare per diverse ore.