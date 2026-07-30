Francesco Pio Romano, diciannove anni, si è costituito nella serata di ieri presso il carcere di Poggioreale a Napoli. Il giovane è uno dei due indagati dalla Procura di Nola per il tentato omicidio di un coetaneo, gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta lo scorso 25 giugno nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Romano si è presentato alle ore 18, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l'avvocato Fabrizio De Maio del Foro di Lagonegro, che assiste anche l'altro indagato, un ventitreenne già arrestato dagli agenti del commissariato di Acerra.

Il diciannovenne ha manifestato l'intenzione di sottoporsi all'interrogatorio e di fornire la propria versione dei fatti. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Nola, ha accertato che la vittima è stata colpita con estrema brutalità e ripetutamente con un machete dalla lama di circa cinquanta centimetri. Le lesioni riportate sono gravissime, interessando testa, un braccio, gambe e addome. Il giovane ferito è ricoverato in ospedale da circa due mesi e la sua prognosi rimane riservata.

Dinamica dell'aggressione e indagini

L'aggressione si è consumata nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, dove la vittima è stata attaccata da due persone giunte in sella a uno scooter, insieme a una terza.

Durante i rilievi eseguiti subito dopo l'episodio, le forze dell'ordine hanno rinvenuto sul luogo l'arma e frammenti di tessuto umano, elementi che testimoniano la violenza dell'azione. Entrambi gli indagati sono accusati di tentato omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Il reato di tentato omicidio

Il tentato omicidio è un reato grave nel sistema penale italiano. Si configura quando un individuo compie atti idonei e diretti a causare la morte di un'altra persona, ma l'evento letale non si verifica per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Codice Penale prevede per questo reato la reclusione da cinque a dieci anni, con possibili aumenti di pena in presenza di aggravanti come l'uso di armi o la premeditazione.