Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha intensificato i controlli di Polizia nel quartiere Arcella con equipaggi e unità cinofile della Polizia di Stato. L'iniziativa, supportata dalle segnalazioni dei cittadini, mira a rafforzare la sicurezza. Tredici servizi straordinari di prevenzione e controllo sono stati condotti da inizio luglio. L'ultimo, il 29 luglio 2026 pomeriggio, ha visto venti agenti operare in punti sensibili: Galleria San Carlo, il parco adiacente, San Bellino, il parchetto di via Moretto da Brescia e l'area del 'Totem'.

L'ultima operazione ha identificato circa cento persone, di cui ventuno con precedenti per stupefacenti, reati contro il patrimonio, porto d'armi e contro la persona.

Due bar sono stati controllati. Complessivamente, da inizio luglio, 2.866 persone sono state verificate (671 con precedenti). I commercianti hanno segnalato disturbi alla quiete pubblica, specialmente nei weekend, causati da gruppi di giovani.

Bilancio dei servizi e misure di prevenzione

Dall'inizio dell'anno, sessantasei servizi straordinari di controllo sono stati eseguiti in città e provincia, ventisette all'Arcella. Identificate 11.963 persone, con sei arresti e trentotto indagati per stupefacenti, furti, porto e detenzione di armi, e reati contro la persona. Il Questore ha adottato settantacinque misure di prevenzione personali: diciannove Fogli di Via obbligatori, quindici Avvisi Orali, ventisei Divieti di Accesso a centri urbani e Daspo Willy, otto Ammonimenti e sette Daspo Fuori Contesto.

Inoltre, quarantotto provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari: ventotto accompagnamenti in Cpr, tre rimpatri, un allontanamento di cittadino francese e undici ordini di abbandono del territorio nazionale entro sette giorni.

Il Questore Marco Odorisio ha evidenziato l'efficacia dei dispositivi di prevenzione e controllo della Polizia di Stato. Ha dichiarato che "a Padova non esistono zone franche, con lo Stato che dà le immediate risposte alle comunità dei territori, e come i punti di riferimento, per tutti, siano il faro della legalità ed il rispetto delle regole". Tali azioni sono rese possibili anche grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Operazioni recenti: furto al cantiere tram e sequestri

In linea con i controlli disposti dal Questore Marco Odorisio, la Polizia di Stato ha sventato un furto al cantiere del tram di Corso Milano. La notte del 6 luglio 2026, grazie a una segnalazione al 113, gli agenti hanno intercettato tre individui che caricavano attrezzature su un'auto con targa moldava. L'inseguimento si è concluso nel quartiere Arcella, in via Tullio Lombardo, dove i malviventi sono fuggiti a piedi, abbandonando il veicolo. Sono stati rinvenuti e sequestrati due machete con lama di 44 centimetri in via Fornace Morandi. La refurtiva, oltre 10.000 euro, è stata recuperata e restituita. Polizia Scientifica e Squadra Mobile hanno avviato indagini per identificare gli autori.

Inoltre, la sera del 4 luglio, durante altri controlli all'Arcella, due machete simili erano stati sequestrati, nascosti sotto una siepe. Questi interventi sottolineano il costante impegno della Questura di Padova nelle attività di prevenzione e controllo.