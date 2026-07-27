La Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (Simico) ha ufficialmente avviato la procedura di gara per l'importante progetto di riqualificazione della Piazza Ex Mercato nel Comune di Cortina d’Ampezzo. Questa iniziativa, che prevede un investimento significativo di oltre 6,6 milioni di euro, è volta a trasformare radicalmente l'area, con l'obiettivo primario di restituire alla collettività uno spazio urbano completamente rinnovato, più accessibile e perfettamente integrato nel contesto cittadino. L'intervento rappresenta un passo fondamentale per modernizzare una zona chiave di Cortina.

Il progetto di riqualificazione è particolarmente ambizioso e dettagliato, configurandosi come un'opera complessa e multifunzionale. Prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, una soluzione essenziale per decongestionare il traffico e migliorare la gestione della mobilità urbana nell'area centrale. Contestualmente, verrà creata una nuova piazza pedonale, pensata per diventare un vero e proprio punto di riferimento per la socialità e l'aggregazione, offrendo spazi aperti e vivibili ai residenti e ai visitatori. A completare l'opera, sorgerà un edificio multifunzionale, destinato ad accogliere diverse attività commerciali, contribuendo così a rivitalizzare economicamente la zona. Questi interventi sono stati concepiti per dotare la nuova Piazza Ex Mercato di infrastrutture all'avanguardia e spazi moderni, migliorando significativamente la vivibilità, la funzionalità e l'estetica dell’intera area urbana.

I dettagli della gara e le tempistiche previste

L'importo complessivo posto a base di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ammonta precisamente a 6.695.198,03 euro. Le imprese interessate a partecipare a questa importante procedura competitiva avranno l'opportunità di presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 12 del 10 settembre 2026. Una volta completato il processo di aggiudicazione, la durata prevista per l’esecuzione dell’intero intervento è stimata in 750 giorni. Questo cronoprogramma ben definito assicura una chiara pianificazione e un monitoraggio costante per la realizzazione delle opere, garantendo il rispetto dei tempi per un progetto di tale portata.

Il ruolo strategico di Simico nel contesto di Milano Cortina 2026

Simico, acronimo di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., ricopre un ruolo di primaria importanza nella preparazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La società è infatti l'ente incaricato della progettazione, dell'affidamento e della gestione di tutte le opere infrastrutturali strategiche necessarie per l'evento, assicurando che siano pronte e funzionali. La sua missione non si limita alla mera realizzazione delle nuove strutture, ma è fortemente focalizzata anche sulla loro sostenibilità ambientale e sulla piena integrazione nel tessuto urbano e sociale delle località coinvolte.

L'intervento sulla Piazza Ex Mercato di Cortina si inserisce pienamente in questa visione strategica, contribuendo in modo significativo a creare un'eredità positiva e duratura per i territori interessati, con benefici che andranno ben oltre la conclusione dei Giochi stessi.