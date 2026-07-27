Resta in carcere il cittadino tunisino di 26 anni Ridha Rahmounim, accusato dell'omicidio del giornalista Luigi "Luca" Esposito, avvenuto a Eboli. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare al termine dell'udienza di convalida.

La decisione del gip

Il provvedimento è stato emesso dal giudice dopo l'udienza svoltasi al Tribunale di Salerno nei confronti dell'uomo, fermato nella notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito.

Le accuse

Confermando il quadro accusatorio, il giudice ha contestato al 26enne i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere.