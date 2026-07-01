Il sindaco di San Arcangelo Trimonte, Felice Iammarino, un piccolo comune incastonato nella provincia di Benevento, è stato vittima di una violenta aggressione all'interno della casa comunale. L'episodio, che ha scosso la tranquillità della comunità locale, si è verificato durante un'accesa discussione con un uomo di circa quarant'anni, incentrata sul pagamento della Tari, la tassa comunale sui rifiuti. A seguito del brutale attacco, il primo cittadino è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento, dove ha ricevuto le prime cure necessarie.

Dettagli dell'aggressione e l'intervento dei soccorsi

La violenta aggressione si è consumata proprio nella sede istituzionale del comune, un luogo simbolo della pubblica amministrazione. Il cittadino, protagonista della contestazione relativa al tributo, ha colpito il sindaco Iammarino con una serie di calci e pugni. Questo attacco inaspettato ha causato al sindaco diverse ferite, rendendo indispensabile l'intervento del personale sanitario. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, Felice Iammarino è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, situato nel capoluogo Benevento. Qui, i medici hanno valutato la situazione e, considerando la natura delle lesioni riportate, hanno deciso di trattenere il sindaco in osservazione per un periodo, al fine di monitorare attentamente le sue condizioni di salute e assicurare un recupero adeguato.

Le indagini dei Carabinieri e le reazioni istituzionali

Sull'increscioso episodio, che ha destato profonda preoccupazione, sono state prontamente avviate le indagini da parte dei carabinieri. Le forze dell'ordine stanno lavorando con la massima celerità e precisione per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, raccogliere testimonianze e individuare tutte le responsabilità legate all'aggressione. L'accaduto ha generato un'ampia eco nel panorama politico locale e regionale. Numerosi esponenti di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno espresso pubblicamente la loro ferma condanna per l'atto di violenza e hanno manifestato la loro piena solidarietà e vicinanza al sindaco Felice Iammarino. Queste dichiarazioni sottolineano l'importanza di tutelare chi ricopre ruoli istituzionali e l'inaccettabilità di simili episodi di violenza.

Il comune di San Arcangelo Trimonte, una realtà territoriale significativa all'interno della provincia di Benevento, si trova ora a gestire le conseguenze di questo grave evento. Sebbene il sito istituzionale del Comune sia una fonte primaria di informazioni per la cittadinanza, fornendo regolarmente aggiornamenti e notizie riguardanti la vita amministrativa e le comunicazioni ufficiali, al momento non sono stati pubblicati ulteriori dettagli specifici o aggiornamenti ufficiali sull'aggressione subita dal sindaco. La comunità locale e l'opinione pubblica restano in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, sperando in una rapida e completa chiarificazione dell'accaduto e nell'assicurazione alla giustizia dei responsabili.