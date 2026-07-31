I lavori di ammodernamento della Strada Statale 502-78 ‘di Cingoli’, nel tratto compreso tra Belforte del Chienti e Sarnano, procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma. La Regione Marche ha confermato l'avanzamento durante un sopralluogo effettuato il 31 luglio 2026 nel cantiere di Cessapalombo, in provincia di Macerata. Erano presenti il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, il commissario post-sisma, Guido Castelli, e la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano.

Il cantiere interessa lo Stralcio 2, localizzato nel Comune di Cessapalombo, in località Colfano, con un investimento complessivo di 21,6 milioni di euro.

L’opera è interamente finanziata, con l'avvio dei lavori il 4 agosto 2025 e una conclusione contrattuale prevista per l’inizio del 2028, dopo 793 giorni. Questo progetto si inserisce nel più ampio disegno dell’‘Autostrada dei Territori Interni’, un asse viario strategico che collegherà il Montefeltro ad Ascoli Piceno, per il quale sono già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro.

Valore Strategico e Avanzamento Lavori

Durante l'ispezione, il presidente Acquaroli ha rievocato la genesi dell'opera, ricordando le discussioni di cinque anni fa sui fondi Pnrr complementari. Ha sottolineato come l’idea di realizzare una Pedemontana che collegasse Caldarola ad Ascoli fosse inizialmente considerata un’utopia, ma grazie a forte insistenza, è diventata realtà.

Acquaroli ha espresso profondo orgoglio per l'avanzamento tangibile del cantiere, riconoscendone il valore strategico per la visione complessiva del territorio. Ha infine rimarcato i rapidi progressi dell'opera, a un anno esatto dall'avvio dei lavori che videro la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendoli tangibili e in rapido avanzamento.

Rigenerazione Urbana a Sarnano

Contestualmente agli sviluppi infrastrutturali, il Comune di Sarnano ha ottenuto il via libera per un significativo progetto di ripristino dei sottoservizi e del manto stradale nella porzione sud del suo centro storico. Questo intervento, parte del programma di rigenerazione urbana legato alla ricostruzione post-sisma, prevede un investimento complessivo di 2.972.000 euro.

L’intervento riguarderà le principali vie e piazze del centro, tra cui Piazza Alta, via della Costa, via Giacomo Leopardi, piazza Perfetti, via Bruno Buozzi e via degli Orti. L’obiettivo primario è la sistemazione e il consolidamento di una rete infrastrutturale che è stata fortemente compromessa dal sisma del 2016/2017 e dalle successive attività di ricostruzione.